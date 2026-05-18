انتهت ملحمة شاكيرا: إسبانيا ستعوّض نجمة البوب بـ55 مليون يورو

أُمرت السلطات الضريبية الإسبانية برد 55 مليون يورو إلى النجمة الكولومبية شاكيرا، بعد أن حكمت المحكمة العليا في مدريد لصالح المغنية في دعوى قضائية رفعتها السلطات الضريبية في البلاد بتهمة التهرب الضريبي.

بدأت القصة في عام 2021، عندما فرضت سلطة الضرائب الإسبانية غرامات ضخمة على شاكيرا، مدعيةً أنها أمضت أكثر من 183 يوماً في الدولة في عام 2011، وهو شرط أساسي لتصنيف شخص كمقيم ضريبي في الدولة - مما ألزمها بدفع ضريبة الدخل الفردي. ومع ذلك، في تلك السنة مكثت شاكيرا في إسبانيا 163 يوماً فقط، أي أنها لم تكن مقيمة في الدولة لأغراض ضريبية، كما قررت المحكمة العليا في مدريد.

مع ذلك، يجب الإشارة إلى أن حكم المحكمة العليا في مدريد يتعلق فقط بملف واحد. في عام 2023 اعترفت شاكيرا بإخفاء ضرائب بين السنوات 2012-2014، ووافقت على دفع المبلغ الكامل الذي فُرض عليها، بالإضافة إلى غرامة إضافية.

شاكيرا وممثلوها رحبوا بالحكم: "بعد أكثر من ثماني سنوات من الإضرار العلني القاسي، حملات منسقة لتدمير سمعتي وليالٍ بلا نوم أثرت في النهاية على صحتي ورفاهية عائلتي، قامت المحكمة العليا الوطنية أخيرًا بإعادة الأمور إلى نصابها"، قالت المغنية.