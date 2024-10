"سخرت من دعوة التحلي بالصبر": مقاضاة صحيفة إيرانية بسبب "النبي أيوب"

ذكر موقع "ايران انترناشيونال" أن دعوى قضائية رفعت ضد صحيفة "هم ميهن" الإيرانية التي نشرت رسما كاريكاتيريا يسخر من تعهدات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي تعهد برفع الحجب عن الانترنت، وذلك بعد أن دعت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية بالصبر "لحل مشاكل الانترنت والصبر".

