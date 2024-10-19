"سخرت من دعوة التحلي بالصبر": مقاضاة صحيفة إيرانية بسبب "النبي أيوب"

ذكر موقع "ايران انترناشيونال" أن دعوى قضائية رفعت ضد صحيفة "هم ميهن" الإيرانية التي نشرت رسما كاريكاتيريا يسخر من تعهدات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي تعهد برفع الحجب عن الانترنت، وذلك بعد أن دعت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية بالصبر "لحل مشاكل الانترنت والصبر".

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ووفقا لما نشره موقع "صابرين نيوز" الإيراني بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين أول بأن النيابة في طهران رفعت دعوى قضائية ضد الصحيفة المذكورة أعلاه بعد رسم كاريكاتيري تناول النبي أيوب عليه السلام، وذكر الموقع أن "الرسم تناول موضوعا اجتماعيا، لكن تم رسم شخصية للنبي أيوب فيه".

ويشار الى أن المتحدثه باسم الحكومة ، فاطمة مهاجراني، صرحت في 14 أكتوبر/تشرين أول، ردًا على سؤال حول رفع الحجب عن الإنترنت، وما إذا كان يجب انتظار عقد جلسة لجنة الفلترة، وقالت: "لا يمكننا إحداث تغييرات بشكل مفاجئ". مشيرة إلى أن "عملية مراجعة الفلترة قيد المتابعة"، داعية الشعب إلى التحلي بالصبر.

وفي أعقاب هذه التصريح لمهجراني نشرت الصحيفة الإيرانية "هيم ميهن" بصفحتها الثالثة في عددها الصادر بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين أول الرسم للفنان الكاريكاتيري أحمد عرياني والذي يتناول نصيحة المتحدثة باسم حكونة بزشكيان بالتحلي بالصبر.

ويظهر في الرسم الكاريكاتيري إحدى الشخصيات تحت اسم النبي أيوب في مواجهة شخصية مهاجراني، ويسألها: "عذرًا! ألم يتم حل مشكلة الفلترة بعد؟". لترد عليه الشخصية، التي تمثل مهاجراني، بأن الحل لم يتحقق بعد، وتطالبه بالمزيد من الصبر.