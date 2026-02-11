وُجد كورت كوبين، المغني الأسطوري لفرقة نيرفانا وأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في موسيقى الروك في التسعينيات، ميتًا في منزله بمدينة سياتل في أبريل/نيسان 1994. وخلص تقرير الشرطة إلى أن سبب وفاة كوبين هو الانتحار، استنادًا إلى رسالة انتحار وُجدت بجوار جثته التي أُطلق عليها النار.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم (الثلاثاء) تقريرًا يفيد بأن وفاة كورت كوبين "كانت جريمة قتل"، وذلك في ضوء اكتشاف نتائج جديدة من الطب الشرعي الخاص تُشكك في فرضية الانتحار.

فريق غير رسمي من العلماء الجنائيين من القطاع الخاص أعاد فحص مواد التشريح بعد الموت الخاصة بكوربين ومواد مسرح الجريمة، واستعان بخبير كان قد عمل سابقاً في حالات الجرعة الزائدة تلتها صدمة من إطلاق نار.

ميشيل ويلكنز، باحثة مستقلة عملت مع الفريق، قالت لصحيفة ديلي ميل إنه بعد ثلاثة أيام فقط من مراجعة الأدلة بعيون جديدة، أعلن الفريق: "هذه جريمة قتل. يجب أن نفعل شيئًا بهذا الشأن".

الاستنتاج تم التوصل إليه بعد مراجعة شاملة لنتائج التشريح، والتي كشفت عن علامات لا تتوافق مع وفاة فورية بإطلاق نار. المقال الذي نشره الفريق عرض عشر نقاط أدلة تشير إلى أن كوبين واجه معتديًا أو أكثر الذين أجبروه على تناول جرعة زائدة من الهيروين من أجل شل حركته، قبل أن يقوم أحدهم بإطلاق النار على رأسه، ووضع المسدس بين ذراعيه وترك خلفه رسالة انتحار مزيفة.

"هناك أشياء في تشريح الجثة يقال فيها: حسنًا، لحظة، هذا الشخص لم يمت بسرعة جراء انفجار رصاصة"، قالت الباحثة المستقلة ويلكنز، مشيرة إلى ضرر في الأعضاء مرتبط بنقص الأكسجين. "النخر في الدماغ والكبد يحدث في حالات الجرعة الزائدة. هذا لا يحدث في الموت جراء إطلاق نار أثناء الصيد. بالنسبة لي، يبدو الأمر كما لو أن شخصًا أخرج فيلمًا وأراد أن تتأكدوا تمامًا أنها كانت حالة انتحار".

ذكر التقرير الجنائي الجديد أن أكمام كوبين كانت مطوية إلى الخلف، وعُثر على عدة الهيروين على بعد عدة أمتار من هناك، حيث احتوت على محاقن مغلقة، أعواد قطنية وقطع هيروين أسود بحجم متساوٍ تقريبًا.

"من المفترض أن نصدق أنه أغلق الإبر وأعاد كل شيء مرتبًا بعد أن حقن نفسه ثلاث مرات، لأن هذا ما يفعله الإنسان عندما يكون على وشك الموت"، قالت ويلكنز. "غالبًا ما تكون حالات الانتحار فوضوية، وهذه كانت ساحة نظيفة جدًا".

كانت يد كوبين اليسرى ملفوفة بقوة حول نهاية فوهة البندقية، لكن حافظة البندقية وُجدت فوق كومة من الملابس بعكس اتجاه الإخراج المتوقع. "إذاً هو يحتضر من جرعة زائدة. يعني، هو في غيبوبة، ويمسكها للأعلى حتى يتمكن من الوصول إلى الزناد ووضعها في فمه. هذا جنون"، قالت ويلكينز.

قام الطاقم بنسخ السلاح ووجد: "إذا كانت يدك على الماسورة الأمامية، في المكان الذي أُفيد أن يد كورت كانت فيه حسب تقرير تحقيق شرطة سياتل، فإن البندقية لا تطلق ظرفًا على الإطلاق. إذاً، ليس فقط أن هناك ظرفًا في مكان لا يُفترض أن يكون فيه، بل حتى لا يفترض أن يكون هناك ظرف لبندقية صيد"، قالت ويلكينز.

كما أكدت أن يد كוביין اليسرى كانت نظيفة بشكل استثنائي. "إذا نظرتم يومًا إلى صور انتحار ببندقية صيد، فهي وحشية. لا يوجد عالم لا تكون فيه هذه اليد مغطاة بالدماء. يده نظيفة جدًا".