انتقادات حادة لـ"نيويورك تايمز" بسبب مقال "أب متحول جنسياً" في يوم الأب

تواجه صحيفة "نيويورك تايمز" موجة انتقادات حادة بعد أن نشرت في يوم الأب (الأحد) مقال رأي للكاتبة زاك ألمس، وهي امرأة بيولوجية تعرف نفسها كرجل، تصف فيه تجاربها كـ"أب متحول جنسياً".

المقال، الذي عُرض في شكل شريط فكاهي تحت العنوان "بالنسبة لابنتي، هويتي الجندرية لم تكن معقدة أبدًا"، يعرض رسومات تظهر فيها الطفلة وهي تطرح أسئلة يومية مثل "منذ متى لديك صدران، يا أبي؟" و"كيف ربّيت شاربًا إذا كنتِ سيدة؟". في حين أن المقال يُظهر أن الطفلة تتقبل هويته الجندرية بسهولة، فقد ردّ الجمهور المحافظ في الولايات المتحدة بغضب شديد على توقيت النشر المختار.

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انتقد العديد من الزوار الصحيفة على شبكات التواصل الاجتماعي واتهموها بمحاولة الإضرار بمؤسسة الأبوة التقليدية. كايتي ميلر، مقدمة بودكاست ومساعدة سابقة في مكتب الكفاءة الحكومية، كتبت على منصة X: "هكذا يتخيلون إفساد أطفالنا". وفي الوقت نفسه، اتهم شون ديفيس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ"ذا فيدراليست"، هيئة التحرير في الصحيفة باستغلال عيد الأب للاحتفاء بـ"لعب التنكر كأب" كأنه تجسيد للأبوة الحقيقية، وهاجم بشدة اختيار إبراز النساء المتحولات جنسياً كبطلات لهذا اليوم.

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إلى الانتقادات انضمت جهات إضافية في عالم الإعلام المحافظ، بينهم سيث ديلون، المدير التنفيذي لموقع السخرية "البابلون بي"، الذي كتب أنه في يوم الأب اختارت الصحيفة الاحتفال تحديدًا بأمهات مشوشات الهوية الجندرية، وأضاف أن ثقافة "الووك" لا تزال حية ونشيطة.

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تيم يانغ، زميل إعلامي من مؤسسة التراث (The Heritage Foundation)، اتهم صحيفة نيويورك تايمز بأنها تستغل يوم الأب لتذكير الجميع بأنها "تكره الآباء الحقيقيين". العاصفة الحالية تضاف إلى سلسلة من الخلافات العامة التي شاركت فيها الصحيفة في الفترة الأخيرة.