وفاة أو جي سيمبسون نجم اتحاد كرة القدم الأميركي السابق والشخصية المثيرة للجدل عن عمر ناهز 76 عاما

أورنثال جيمس سيمبسون، المعروف باسم أو جيه سيمبسون توفي عن عمر يناهز 76 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، حسبما أكدت عائلته.

انتقل سيمبسون، وهو نجم سابق في اتحاد كرة القدم الأميركي وفائز Heisman من جامعة جنوب كاليفورنيا، إلى دائرة الضوء داخل وخارج الملعب. تميزت حياته بالانتصارات والمحن، مما جعله محط إثارة وجدل.

وتأتي أخبار وفاة سيمبسون بعد معركته مع سرطان البروستاتا، والذي ورد أنه تفاقم في الأشهر الأخيرة، مما دفعه إلى تلقي الرعاية الصحية. وعلى الرغم من مرضه، ظل سيمبسون نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك أفكاره حول مواضيع مختلفة، بما في ذلك الرياضة والسياسة.

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تمثل وفاته نهاية ملحمة استمرت عدة عقود واستحوذت على اهتمام الأمة، لا سيما فيما يتعلق بالقتل الوحشي لزوجته السابقة، نيكول براون سيمبسون، وصديقها رون جولدمان، في عام 1994. المحاكمة التي تلت ذلك، غالبا ما يشار إليها باسم محاكمة القرن التي اجتاحت الأمة حيث واجه سيمبسون اتهامات بالقتل المزدوج.

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على الرغم من تبرئته من تهم القتل في محاكمة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، استمرت مشاكل سيمبسون القانونية. وأدين فيما بعد بأنه مسؤول عن وفاة نيكول ورون في محاكمة مدنية وأمر بدفع تعويضات كبيرة لأسرتيهما، على الرغم من أن معظم الحكم ظل غير مدفوع الأجر.