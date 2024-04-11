وفاة أو جي سيمبسون نجم اتحاد كرة القدم الأميركي السابق والشخصية المثيرة للجدل عن عمر ناهز 76 عاما

تمثل وفاته نهاية ملحمة استمرت عدة عقود واستحوذت على اهتمام الأمة، لا سيما فيما يتعلق بالقتل الوحشي لزوجته السابقة، نيكول براون سيمبسون، وصديقها رون جولدمان، في عام 1994

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يجلس سيمبسون أثناء محاكمته أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس، في 22 يوليو / تموز 1994، حيث دفع بأنه "غير مذنب على الإطلاق بنسبة 100 بالمائة" في تهم القتل.
يجلس سيمبسون أثناء محاكمته أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس، في 22 يوليو / تموز 1994، حيث دفع بأنه "غير مذنب على الإطلاق بنسبة 100 بالمائة" في تهم القتل.AP Photo/Pool/Lois Bernstein

أورنثال جيمس سيمبسون، المعروف باسم أو جيه سيمبسون توفي عن عمر يناهز 76 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، حسبما أكدت عائلته.

انتقل سيمبسون، وهو نجم سابق في اتحاد كرة القدم الأميركي وفائز Heisman من جامعة جنوب كاليفورنيا، إلى دائرة الضوء داخل وخارج الملعب. تميزت حياته بالانتصارات والمحن، مما جعله محط إثارة وجدل.

وتأتي أخبار وفاة سيمبسون بعد معركته مع سرطان البروستاتا، والذي ورد أنه تفاقم في الأشهر الأخيرة، مما دفعه إلى تلقي الرعاية الصحية. وعلى الرغم من مرضه، ظل سيمبسون نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك أفكاره حول مواضيع مختلفة، بما في ذلك الرياضة والسياسة.

https://twitter.com/i/web/status/1778430029350707380

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تمثل وفاته نهاية ملحمة استمرت عدة عقود واستحوذت على اهتمام الأمة، لا سيما فيما يتعلق بالقتل الوحشي لزوجته السابقة، نيكول براون سيمبسون، وصديقها رون جولدمان، في عام 1994. المحاكمة التي تلت ذلك، غالبا ما يشار إليها باسم محاكمة القرن التي اجتاحت الأمة حيث واجه سيمبسون اتهامات بالقتل المزدوج.

AP Photo/File
ملف - بافالو بيلز يركض للخلف O.J. يتخطى سيمبسون (32 عامًا) بعض زملائه في الفريق وهو يلتصق بجو ديلاميلور (68 عامًا) بينما يتبع مجلس تامبا باي القراصنة رودولف (78 عامًا) على اليمين خلال مباراة كرة قدم في اتحاد كرة القدم الأميركي في ملعب ريتش في بوفالو، نيويورك، 3 سبتمبر 1977.AP Photo/File

على الرغم من تبرئته من تهم القتل في محاكمة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، استمرت مشاكل سيمبسون القانونية. وأدين فيما بعد بأنه مسؤول عن وفاة نيكول ورون في محاكمة مدنية وأمر بدفع تعويضات كبيرة لأسرتيهما، على الرغم من أن معظم الحكم ظل غير مدفوع الأجر.

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