عاد الفنان المصري عادل إمام إلى دائرة الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو زعم ناشروه أنه يوثق أحدث ظهور للفنان الملقب بـ«الزعيم»، قبل أن يتبين أن المقطع خضع لتعديل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأظهر الفيديو رجلًا مسنًا يجلس داخل سيارة خاصة، ويحيّي أشخاصًا تجمعوا حولها، ما أثار تساؤلات بين المتابعين بشأن حقيقة ظهوره والوضع الصحي للفنان المصري، في ظل ابتعاده عن الأضواء خلال السنوات الأخيرة.

لكن مصدرًا مقربًا من أسرة عادل إمام نفى، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، أن يكون الشخص الظاهر في المقطع هو الفنان، مؤكدًا أنه يقيم في منزله ويمضي وقته برفقة أفراد عائلته، بعيدًا عن المناسبات الاجتماعية والفنية.

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ما حقيقة الفيديو المتداول؟

وبحسب المعلومات الواردة في التقارير التي تناولت المقطع، فإن الفيديو الأصلي يعود إلى السيناريست الهندي سليم خان، والد نجم بوليوود سلمان خان، وقد صُوّر في مدينة مومباي أثناء وجوده داخل سيارته عقب انتهاء إحدى المناسبات الفنية.

وجرى تعديل المقطع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقريب ملامح سليم خان من ملامح عادل إمام، الأمر الذي دفع عددًا من المستخدمين إلى تداوله على أنه ظهور حديث للفنان المصري.

آخر ظهور علني لعادل إمام

وأشار المصدر المقرب من الأسرة إلى أن آخر ظهور علني للفنان كان خلال عقد قران حفيده عادل، نجل المخرج رامي إمام، نافيًا ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرضه لأزمة صحية خطيرة.

ويبلغ عادل إمام 86 عامًا، وقد ابتعد عن الظهور الإعلامي والمشاركة في المناسبات الفنية منذ سنوات، مع اقتصار ظهوره على مناسبات عائلية محدودة.

وكان آخر أعماله التلفزيونية مسلسل "فالنتينو"، الذي عُرض عام 2020، وشارك في بطولته عدد من الفنانين، من بينهم دلال عبد العزيز وحمدي الميرغني وهدى المفتي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.