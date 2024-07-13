مفاجأة من العيار الثقيل بقضية مقتل المصورة خلال تصوير فيلم النجم الهوليودي أليك بالدوين

أسقطت القاضية ماري مارلو سومر، من المحكمة في نيو مكسيكو، الليلة (بين الجمعة والسبت بتوقيت القدس)، تهمة القتل بسبب الإهمال الموجهة ضد الممثل أليك بالدوين في قضية مقتل المصورة السينمائية هيلينا هاتشينز أثناء تصوير فيلمه "راست" في عام 2021 - وبذلك تصل القضية إلى نهاية ثلاث سنوات من المرافعات القانونية.

وتقدم محامو بالدوين بطلب لإلغاء الملف، بدعوى أن النيابة لم تشارك فريق الدفاع بالأدلة المتعلقة بفحص الذخيرة التي عثر عليها في موقع التصوير. قررت القاضي أن الادعاء ارتكب أخطاء في التعامل مع الأدلة التي يُزعم أنها أثرت على ملف القضية - وأمرت برفض المحاكمة وإسقاط التهم الموجهة إلى بالدوين كما هو مذكور. وقالت القاضية في توضيح قرارها: "ليس لدى المحكمة طريقة لإصلاح الضرر الناجم عن الدعوى".

ومع اتخاذ القرار، شوهد بالدوين وهو ينهار بالبكاء. وعلى الفور عانق زوجته هيلاريا وشقيقته، وغادر دون التحدث إلى الصحفيين.

ويشار الى أن، بالدوين كان الممثل الرئيسي والمنتج المسؤول عن فيلم "راست". وفي 21 أكتوبر 2021، أثناء تصوير أحد مشاهد الفيلم، أطلق النار من مسدس كان محشوًا برصاصة حية دون قصد - وأصيبت هاتشينز بها وتوفيت لاحقا جراء الإصابة القاتلة. كما أصيب المخرج جويل سوزا أيضا. وأُدينت صانعة الأسلحة هانا جوتيريز ريد، التي كانت مسؤولة عن الأسلحة في الفيلم، في آذار/مارس الماضي، بعد استبدال الرصاص الوهمي بالذخيرة الحية في السلاح عن طريق الخطأ. وحُكم عليها بالسجن لمدة أقصاها 18 شهرًا. ومع ذلك، قال الادعاء إن بالدوين كان مسؤولاً أيضًا لأنه أطلق النار من المسدس الذي قتل هاتشينز. وأكد الممثل المخضرم براءته، وبحسب روايته فإن خللاً في السلاح أدى إلى خروج الرصاصة دون أن يضغط على الزناد.