الشيطان يرتدي فيرساتشي؟ برادا تستحوذ على العلامة التجارية في صفقة ضخمة

أعلنت شركة الأزياء الإيطالية العملاقة برادا اليوم (الخميس) أنها ستستحوذ على شركة فيرساتشي، في أكبر صفقة تتم في قطاع العلامات التجارية الفاخرة هذا العام - مقابل 1.25 مليار يورو.

ستستحوذ شركة برادا على شركة فيرساتشي من شركة الأزياء كابري هولدينجز، وبالتالي تنقذ الصفقة التي كانت في خطر بسبب الاضطرابات في الأسواق. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إتمام الصفقة غير مؤكد لأن عائلة برادا لم تمنح موافقتها النهائية بعد - ولكن هذه الموافقة جاءت هذا الصباح.

تسببت الحرب التجارية المتصاعدة التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حالة من الفوضى في وول ستريت وأجبرت الشركات على إعادة النظر في الصفقات الكبرى، حيث تضرر قطاع التجزئة بشكل خاص. ومع ذلك، وافق ترامب بعد ظهر الأربعاء على تجميد لمدة 90 يوما لبعض الرسوم الجمركية على معظم البلدان، مما تسبب في ارتفاع عالمي في أسواق الأسهم.