رسالة الإسلام تتخطى الحدود.. السعودية تترجم خطبة عرفات بـ20 لغة لبلوغ نحو مليار مستمع

تستعد الرئاسة العامة للشؤون الدينية للحرمين الشريفين لإطلاق مشروع ضخم لترجمة خطبة عرفات إلى 20 لغة عالمية، وذلك بهدف إيصال "رسالة الإسلام وقيمه العليا" إلى مليار مستمع حول العالم.

ويعتبر هذا المشروع وفقا لصجيفة الرياض" نقلة نوعية في تاريخ الرئاسة، تجسد حرص المملكة العربية السعودية على نشر التسامح والوسطية والاعتدال، وتعزيز دورها في خدمة الإسلام والمسلمين".

وتأتي هذه المبادرة الرائدة، التي تحمل اسم "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"، بتوجيهات من العاهل السعودي وولي عهده، "إيمانًا منهم بأهمية نشر تعاليم الإسلام الصحيحة في جميع أنحاء المعمورة".

وسيتم بث الترجمة الفورية لخطبة عرفات عبر مختلف المنصات، بما في ذلك تطبيق مخصص على الهواتف الذكية، وموقع الرئاسة الإلكتروني، ومنصة منارة الحرمين. كما ستتوفر الترجمة المكتوبة على الموقع الإلكتروني للرئاسة، حسب ما أكد رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وتعتبر ترجمة خطبة عرفات خطوة هامة في سبيل تعزيز التواصل بين المسلمين من جميع أنحاء العالم.