شاهدوا الفيديو الصادم: تمثيل مقتل الفنانة هدى شعراوي على يد خادمتها في دمشق

نشرت وزارة العدل السورية، السبت، وقائع تمثيل جريمة مقتل الفنانة هدى شعراوي داخل منزلها بدمشق على يد خادمتها من الجنسية الأوغندية، في خطوة ضمن التحقيقات المستمرة لكشف تفاصيل الجريمة بالكامل.

وأظهر الفيديو المنشور على منصة "إكس" الخادمة وهي تنهال بأداة حديدية على رأس الفنانة عدة مرات، مشيرة إلى أنها ارتكبت الجريمة بعد أن ظنت أن شعراوي سممتها، وأضافت: "لأنها سممتني، اعتقدت أنه يجب أن نموت سوياً".

وتابعت الخادمة أنها حاولت الانتحار لاحقاً عبر تناول أدوية وسكب الوقود، لكنها نجت، قبل أن تبلغ الشرطة عن نفسها. كما أفادت بأن خلافات سابقة بينها وبين الفنانة، تتعلق بعدم دفع راتبها وإساءة المعاملة، ساهمت في تصاعد الأحداث.

وأكدت الوزارة متابعة القضية لضمان تحقيق العدالة وكشف كل الملابسات المتعلقة بالجريمة.

يذكر أن الفنانة هدى شعراوي، الشهيرة بدور "أم زكي" في مسلسل باب الحارة، قُتلت في 29 يناير الماضي، حيث أُصيب جسدها بنزيف حاد نتيجة الاعتداء، وتم القبض على الخادمة الأوغندية في نفس اليوم.