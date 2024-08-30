بعد بيونسيه وسيلين ديون: فرقة سويدية تطالب ترامب بالتوقف عن استخدام أغانيها

طالبت فرقة البوب ​​السويدية ABBA، الليلة الماضية (الخميس)، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالتوقف عن استخدام أغانيها كجزء من حملته الرئاسية، بحسب ما نشرته صحيفة واشنطن بوست.

وقال ممثل للفرقة للصحيفة في بيان يوم الخميس إن الفرقة "اكتشفت مؤخرا الاستخدام غير المصرح به لموسيقاها ومقاطع الفيديو الخاصة بها في حدث لترامب من خلال مقاطع فيديو ظهرت على الإنترنت". "ونتيجة لذلك، طلبت ABBA وممثلوها على الفور من الحملة إزالة هذا المحتوى وحذفه".

وبذلك تنضم ABBA إلى سيلين ديون وبيونسيه وتايلور سويفت في قائمة الفنانات اللاتي يطالبن حملة ترامب بالتوقف عن استخدام أغانيهن أو شخصياتهن - كما في حالة سويفت التي قامت الحملة باستخدام صورتها كداعمة لها وذلك من خلال الذكاء الاصطناعي.

كما تم نشر معجبي سويفت على أنهم يدعمون ترامب وحملته الرئاسية. وقام بإعادة نشرها، على الرغم من أنها صور مزيفة بواسطة الذكاء الاصطناعي. ولم تعلق المغنية بنفسها على الانتخابات، بعد أن قامت في الماضي بالترويج لاثنين من المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات السابقة.