مهرجان "أنتولد دبي" يعود بأكثر من 100 فنان عالمي وأربعة أيام من الموسيقى الملحمية

تشهد دبي هذا العام عودة مهرجان "أنتولد دبي" في دورته الثانية، والذي ينطلق في 6 نوفمبر\تشرين ثاني ويستمر حتى 9 نوفمبر\تشرين ثاني في دبي باركس آند ريزورتس، بمشاركة أكثر من 100 فنان عالمي من أبرزهم جي بالفين، يونغبلود، سواي لي، ساويتي، ألان واكر، أرمين فان بورين وستيف أوكي.

ويمتد المهرجان على ست مسارح ضخمة ويقدم تجربة موسيقية وترفيهية مميزة على مدار أربعة أيام وليالي حافلة بالأجواء المبهرة، بمزيج من الموسيقى الإلكترونية، التكنو، الهيب هوب، البوب العربي، وأيقاعات بوليوود، ليتمكن الزوار من الاستمتاع بأكثر من 250 ساعة من العروض الموسيقية المستمرة.

ويتميز الحدث هذا العام بـ أول أداء للنجم الكولومبي جي بالفين في دبي، في لحظة تاريخية للموسيقى اللاتينية في المنطقة، إلى جانب مشاركة نخبة من أشهر فناني الدي جي العالميين.

ويهدف المهرجان، الشريك الاستراتيجي لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إلى تحويل دبي باركس آند ريزورتس إلى وجهة عالمية للموسيقى والترفيه، مستقطباً آلاف الزوار من جميع أنحاء العالم، مع تجارب استثنائية تجمع بين الموسيقى، الإضاءة، والفنون البصرية.

نبذة عن دبي باركس آند ريزورتس:

تضم الوجهة الترفيهية الكبرى عالم ريال مدريد، موشنجيت دبي، ليجولاند دبي الترفيهية والمائية، منتجع ليجولاند، وريفرلاند دبي، وتقدم تجارب متنوعة لجميع أفراد العائلة، مع مناطق ألعاب ومغامرات مبتكرة، وعروض حية، وتجارب طعام استثنائية.

لمحة عن مجموعة أنتولد

تعد مجموعة أنتولد رائدة عالمية في تنظيم وإنتاج الفعاليات، ومعروفة بمهرجانها الرئيسي مهرجان أنتولد. وباعتباره واحداً من أفضل المهرجانات عالمياً، أعاد أنتولد تعريف تجربة المهرجانات الموسيقية من خلال إنتاجه المبتكر، وفنانيه الدوليين، وجمهوره العالمي الضخم.