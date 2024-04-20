إلغاء الاحتفالات وقيود على الزيارة السنوية لكنيس الغربية في تونس

قال بيريز الطرابلسي رئيس هيئة تنظيم الزيارة السنوية لليهود بكنيس الغريبة بجزيرة جربة التونسية خلال حديثه مع رويترز الجمعة إن اللجنة المنظمة ألغت الاحتفال السنوي في أعقاب الحرب في غزة.

AP/Hassene Dridi

وتابع الطرابلسي وقال إن الزيارة السنوية ستقتصر هذا العام على طقوس محدودة داخل الكنيس فقط، وتوقع قدوم عدد قليل للغاية من الزوار من فرنسا ربما بسبب الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.وقال لرويترز عبر الهاتف “كيف نقيم الاحتفالات والناس تموت كل يوم؟”.

وتجري الزيارة السنوي هذه السنة الى الغربية والذي يعتبر أقدم معبد يهودي في إفريقيا ويجذب اليه عادة الآلاف من المصلين اليهود من أنحاء العالم خلال الفترة من 24 حتى 26 أيار/مايو.

وشهد العام الماضي موسم حج الغربية عودة قوية بعد انقطاع استمر عامين جراء جائحة كورونا وسجلت الفنادق في المنطقة نسبة إشغال مرتفعة جدا، حيث سجلت الحجوزات ارتفاعا بنسبة 70 بالمئة، وعادة ما يتميز موسم الحج الى الغربية الذي جمع ببعض السنوات ثمانية آلاف شخص من أنحاء العالم بموكب احتفالي من وراء شمعدان ضخم مثبت على ثلاث عجلات ومزين بالأقمشة.