"يحتوي على معلومات شيقة ومثيرة": مجمع الملك سلمان يصدر "دليل الإبل"

صدر في السعودية مؤخرا كتاب "دليل الإبل" والصادر عن مجمع الملك سلمان العالمي للغة الغربية، والذي صدر من منطلق الاعتزاز في القيمة الثقافية والحضارية للإبل، والتعريف بمكانتها داخل المجتمع السعودي، وعلاقتها الراسخة بإنسان الجزيرة العربية عبر التاريخ

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ووفقا للبيان الصادر عن المجمع فإن الدليل "يستند إلى ما تزخر به معاجم اللغة العربية من أسماء الإبل وأوصافها" لافتا الى أن المبادرة هي "إسهام وطني لركيزة رئيسة من ركائز الهوية الوطنية، وعنصر ثقافيّ من عناصر الهُوية السعودية".

ويضم الدليل وفقا للبيان (21) قسمًا متنوعًا؛ لإثراء القرّاء، وهي: أسماء الإبل في القرآن الكريم، وأسماؤها من حيث أعمارها، وأسماء جماعاتها، وأسماء أجزاء جسدها، وأصواتها، وأنواع سيرها، وتصنيفها من حيث الجنس، والتصنيف العلمي لها، إضافةً إلى صفاتها العربية، وسلوكها، وطباعها، وأبرز ما قيل فيها في الأمثال والشعر العربي.

كما يمكن من خلال الدليل معرفة ألوان الإبل في التراث العربي :"وبإمكان الأفراد والمؤسسات الاستفادة من الدليل في معرفة ألوان الإبل في التراث العربي، وأقوال العرب في الإبل، ومعرفة نقوش الإبل الصخرية، ومكانة الإبل في القصص التاريخية، والشعر العربي، والأمثال الفصيحة، وأساطيرها وقدسيتها عند العرب قبل الإسلام، فضلًا عن أشهر أنواعها وسلالاتها في المملكة، إضافةً إلى أمثال وحكم باللهجة السعودية العامية"

كما صدر عن المجمع إصدارات أخرى مؤخرا تتعلق في الإبل، حيث أطلق مؤخرا "مدونة الإبل"،وأصدر أيضًا كتابًا جديدًا بعنوان: (ألفاظ الإبل بين الماضي والحاضر: دراسة في التطور الدلالي) مليئ بألفاظ كثيرة معاصرة عن الإبل، ومستعملة بين أهل الإبل اليوم.