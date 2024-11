"يحتوي على معلومات شيقة ومثيرة": مجمع الملك سلمان يصدر "دليل الإبل"

صدر في السعودية مؤخرا كتاب "دليل الإبل" والصادر عن مجمع الملك سلمان العالمي للغة الغربية، والذي صدر من منطلق الاعتزاز في القيمة الثقافية والحضارية للإبل، والتعريف بمكانتها داخل المجتمع السعودي، وعلاقتها الراسخة بإنسان الجزيرة العربية عبر التاريخ

