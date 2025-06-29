الإفراج عن الفنان أحمد السقا وهذا ما قاله أمام المحكمة المصرية

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أفرجت النيابة العامة المصرية في مدينة 6 أكتوبر، غرب العاصمة القاهرة، اليوم الأحد، الإفراج الممثل المصري أحمد السقا بعد استجوابه في محضر رسمي يتّهمه الاعتداء على طليقته الإعلامية مها الصغير، بالضرب والسّب.

وأثارت هذه الواقعة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وقوعها داخل أحد المجمّعات السكنية الشهيرة، وحدّدت النيابة العامة الكفالة المالية المقرّرة وأطلقت سراح السقا على ذمة التحقيقات بمبلغ قدره خمسة آلاف جنيه (نحو مئة دولار).

قرار النيابة يأتي بعد مثول الفنان أحمد السقا للتحقيق أمام نيابة أكتوبر الجزئية، حيث استُدعي للاستماع إلى إفادته في البلاغ المقدم ضدّه من طليقته، تتهمه بالاعتداء اللفظي والجسدي عليها، وعلى سائقها، أثناء وجودهما أمام منزلها، في مشهد شهده عدد من المارة وفقاً لما ورد في محضر الشرطة وأقوال المشتكين.

الفنان المصري أحمد السقا حضر إلى مقرّ النيابة لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، إذ نفى في التحقيقات تعمده التعدي على طليقته أو سائقها، مؤكداً وجود سوء تفاهم تطوّر إلى مشادة كلامية، لم تكن في نيته خلالها الاعتداء أو الإيذاء الجسدي.