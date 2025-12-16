سجادة باييه القديمة تكشف سرًا مدفونًا منذ ألف عام!

اكتشف باحثون حديثًا تفسيرا محتملا لإحدى أكبر الألغاز المحيطة بـ سجادة باييه الشهيرة من العصور الوسطى، التي تصوّر معركة هاستينغز عام 1066 ونصر ويليام الفاتح على الملك هارولد الإنجليزي. يبلغ طول السجادة نحو 70 مترًا وتعتبر من أهم الأعمال الفنية التاريخية في العالم.

ووفقًا للبروفيسور بنجامين بول من جامعة بريستول، كانت السجادة في الأصل تهدف لتزيين وترفيه الرهبان خلال وجبات الطعام في دير سانت أوغسطين في كانتربري، حيث كانت معلقة على مستوى العين تقريبًا، مما مكن الرهبان من متابعة تفاصيل المعركة أثناء تناولهم الطعام والشرب، وجعل الوجبة مناسبة اجتماعية مليئة بالحوار والهوية الجماعية.

هذه النظرية تتعارض مع الفكرة التقليدية القائلة بأن السجادة كُلف بها من قبل الأسقف أودو، الأخ غير الشقيق لويليام، لصالح كاتدرائية باييه في نورماندي. يرى بول وطلابه أن السجادة صُنعت في إنجلترا داخل الدير نفسه، ثم نُقلت لاحقًا إلى فرنسا.

ويُعتقد أن السجادة خُزنت لعقود داخل صندوق حتى اكتمل بناء قاعة الطعام في الدير، ما يفسر سبب نسيانها تقريبًا على مر الزمن.ومن المقرر أن تُعرض سجادة باييه في المتحف البريطاني عام 2026 لأول مرة منذ العصور الوسطى، وهو ما يُتوقع أن يعيد إشعال النقاش حول أصولها وغرضها والرحلة التاريخية الفريدة التي مرت بها.