إلغاء حفل مغني أمريكي في بلجيكا بسبب دعمه لإسرائيل

قرّر رئيس بلدية فورست (Forest)، إحدى ضواحي العاصمة البلجيكية بروكسل، تشارلز سبينس، منع إقامة حفلٍ لفرقة الميتال الأميركية "Disturbed" الذي كان مقررًا في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن العام واحتمال اندلاع احتجاجات.

وكان من المقرر أن يُقام الحفل في قاعة "فورست ناشيونال" الشهيرة، احتفالًا بمرور 25 عامًا على صدور ألبوم الفرقة الشهير The Sickness. إلا أن الشرطة البلجيكية حذّرت من "مخاطر محتملة على السلامة العامة"، ما دفع رئيس البلدية إلى إصدار قرار الإلغاء.

وديفيد درايمان، المغني الرئيسي في الفرقة، معروف بكونه يهوديًا وداعمًا قويًا لإسرائيل. وفي يونيو/حزيران الماضي، أثار جدلًا واسعًا بعدما نشر صورة له يوقّع على قذيفة موجهة نحو غزة كتب عليها "إلى الجحيم يا حماس"، ما أثار غضب مجموعات مؤيدة للفلسطينيين في بلجيكا.

وقال رئيس البلدية في بيان: "أولويتي ومسؤوليتي هي سلامة السكان، والمتظاهرين، والجمهور، وطاقم العمل في القاعة. وبناءً على تقييم الشرطة وموقع القاعة الجغرافي الحساس، كان واجبي اتخاذ هذا القرار".

منظّمة الحفلات "لايف نايشن" (Live Nation) لم تُصدر بعد تعليقًا رسميًا على قرار الإلغاء.