مشادة كلامية بين المغني توم يورك ومتفرج مؤيد للفلسطينين تدفعه لمغادرة المسرح

اصطدم النجم توم يورك، مغني فرقة راديوهيد، مع متفرج مؤيد للفلسطينيين خلال عرضه الفردي في أستراليا اليوم (الأربعاء). وقع الحادث عندما اعتلى الفنان المسرح في ملبورن كجزء من جولته الفردية المستمرة عبر أستراليا وآسيا.

مع اقترابه من إنهاء أداء مجموعته في Sydney Myer Music Bowl، قاطع رجل من الجمهور أدائه لأغنية Karma Police الكلاسيكية لراديوهيد. وبحسب الصور والتعليقات من معجبين آخرين في الحفل، كان المتفرج من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.

وبعد إيقاف العرض مؤقتًا، شوهد يورك وهو يستمع إلى صوت قادم من الجمهور، قبل أن يواجهه ويخرج من المسرح فجأة. وقال ردا على ذلك: "تعال وقلها هنا". وتابع "اصعد إلى المسرح وقل ما تريد قوله. لكن لا تقف هناك كالجبان، تعال إلى هنا وقلها، هيا. هل تريد التبول في ليلة الجميع؟ هيا. حسنًا، أنت تريد ذلك. إلى اللقاء.في وقت لاحق" وبعدها غادر يورك المسرح.

ومنذ مشاركة توثيق الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي، سلط العديد من مشجعي ومحبي العرض الضوء على تطورات الأحداث. وعلى موقع "ريديت" على سبيل المثال، ادعى البعض أن المتفرج وسط الحشد هتف بعبارات دفاعًا عن غزة وضد إسرائيل.