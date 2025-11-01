تغييرات مفاجئة في نظام تأشيرات العمرة... والسريان يبدأ الأسبوع المقبل

كشفت مصادر خاصة لـ"العربية.نت" أن وزارة الحج والعمرة السعودية أجرت تعديلات جديدة على نظام تأشيرات العمرة، تتضمن إلغاء التأشيرة بعد مرور 30 يوماً من تاريخ إصدارها في حال لم يسجل المعتمر الدخول إلى الأراضي السعودية.

Saudi Press Agency (SPA) / AFP

وبحسب المصادر، سيبدأ تطبيق القرار اعتباراً من الأسبوع المقبل، بحيث تُقلَّص مدة صلاحية التأشيرة من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد فقط من تاريخ إصدارها، فيما تبقى مدة الإقامة داخل المملكة كما هي — ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول.

وأوضح مستشار اللجنة الوطنية للعمرة والزيارة، أحمد باجعيفر، لـ"العربية.نت" أن القرار يأتي ضمن استعدادات وزارة الحج والعمرة لموسم العمرة الحالي، وللتعامل مع الزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد المعتمرين بعد انتهاء فصل الصيف وانخفاض درجات الحرارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيراً إلى أن الخطوة تهدف إلى تنظيم حركة المعتمرين وتجنّب التكدس في المدينتين المقدستين.

يُذكر أن عدد تأشيرات العمرة الصادرة منذ انطلاق الموسم الجديد مطلع يونيو\حزيران الماضي تجاوز 4 ملايين تأشيرة، في رقم قياسي مقارنة بالمواسم السابقة، إذ لم تتجاوز فترة الإصدار الحالية خمسة أشهر فقط.