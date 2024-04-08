إسرائيل :توثيق نادر لغزال يمتلك ستة أرجل

لأول مرة في إسرائيل، عثر على غزال جبل بري ذو ستة أرجل في منطقة النقب الغربي. هذا الغزال رصده جندي احتياط توقف لاحتساء القهوة في "ناحل هبسور" وإذ به يلاحظ غزالا يحمل "شيئا غريبا على ظهره". وبعد الفحص الذي إجراه عامير بلبن من جمعية حماية الطبيعة في إسرائيل، اتضح له أن هذا غزال معروف يمتلك زوج من الأرجل الأمامية والتي نمت له من الظهر.

amir bilban/Society for the Protection of Nature in Israel

وقال بيلبان إن "الظبي الذي بدأ حياته في منطقة كيسوفيم عام 2021، كظبي نجا من تعقيدات وتمكن من العيش كفرد صغير، وواجه الحيوانات المفترسة الكثيرة التي تهدد حياة الظباء" وأضاف بيلبان بأن هذا الغزال بعد نضوجه حجز لنفسه مكانا في محمية "ناحل هبسور" ، وإنه :"على عكس التوقعات يتمتع بصحة جيدة وقوي وإلى جانبه ثلاثة غزالات وظبية من الخريف السابق.

وتطلعنا جمعية حماية الطبيعة على أن الأعضاء المتعددة (البوليميليا) هي ظاهرة معروفة ولكنها نادرة جدا. الحديث يدور عن عيب وراثي، وهو معروف لدى الأبقار والدواجن والزواحف، وهذه هي المرة الأولى التي يتم توثيقها في غزال في إسرائيل. ووصف بيلبان بأن هذا الغزال حيوان متخوف جدا ولا يمكن الاقتراب منه.

amir bilban/Society for the Protection of Nature in Israel

وذكر البيان الصادر عن جمعية حماية الطبيعة بأن وضع غزال الجبل في إسرائيل لا يبشر بالخير، حيث أنه وفقا للتقديرات يوجد 5000 فقط من غزال الجبل في الطبيعة، الخطر الرئيسي على حياة هذه الغزلان في البرية هو بناء وتدمير الموائل الطبيعية وشق الطرق التي تقطع مناطق معيشتها وتعزلها عن نوعها. ولذلك، فإن جمعية حماية الطبيعة والجهات الأخرى تكافح من أجل إنقاذ كل مساحة مفتوحة وممر بيئي لا يزال متبقيًا.