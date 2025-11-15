ترامب سيقاضي ’بي بي سي’ بمبلغ ضخم

عاصفة الـBBC: قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الليلة (السبت، بتوقيت إسرائيل) إنه سيرفع دعوى ضد هيئة الإذاعة البريطانية بمبلغ يتراوح بين "مليار إلى 5 مليارات دولار"،

بعد استقالة المدير التنفيذي للمؤسسة، تيم ديفי، قال الرئيس الأمريكي في حديث مع صحيفة "التلغراف" البريطانية على متن "إير فورس 1" إنه سيرفع دعوى ضد هيئة البث.وقال "أشعر أنني ملزم"،ويوم أمس نُشر اعتذار رسمي من قبل الـBBC، لكن محامي ترامب رفضوا تهديدات الدعوى. بالإضافة إلى ذلك، أشار ترامب إلى أنه تحدث مع رئيس وزراء بريطانيا ستارمر، الذي قال إنه كان "محرجًا جدًا" من الحادثة.

بعد استقالة المدير العام للمؤسسة، كتب في رسالة للموظفين أنه تأمل "في المتطلبات الشخصية والمهنية الهائلة لمنصبه الإداري على مدى سنوات عديدة". وزارة الخارجية الإسرائيلية ردت على الاستقالة وطلبت التذكير "بالتحيز الذي ميّز منذ فترة طويلة تغطيتهم لإسرائيل".

كما هو معروف، في حلقة من برنامج "بانوراما" التابع لمؤسسة الإذاعة البريطانية، بُث مقطع تم تحريره وتجميعه من أجزاء مختلفة من خطب ترامب، بحيث يظهر المنتج صورة وكأن الرئيس قال لمؤيديه إنه ينوي الذهاب معهم إلى الكابيتول لـ"القتال بكل قوة" في يوم أعمال الشغب عام 2021.