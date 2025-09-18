بسبب تصريحاته حول اغتيال كيرك: توقيف برنامج جيمي كيميل

قد يعجبك أيضًا -

أعلنت شبكة ABC الأمريكية المملوكة لشركة ديزني، مساء اليوم (الأربعاء والخميس)، أنها ستقوم بسحب برنامج جيمي كيميل الحواري من بثها على الفور، وذلك في أعقاب تعليقات مقدم البرنامج الأخيرة حول تايلر روبنسون، المشتبه به في مقتل تشارلي كيرك.

"سيتم تعليق البرنامج حتى إشعار آخر"، جاء في بيان موجز صادر عن المتحدث باسم الشبكة، الذي رفض التوسع في التفاصيل. وقد اتخذت هذه الخطوة الدراماتيكية بعد ساعات قليلة فقط من قيام مسؤول رفيع في إدارة ترامب، المسؤول عن ترخيص المحطات المحلية التابعة لـ ABC، بالدعوة علنًا للشركة لاتخاذ إجراءات ضد كيميل.

أفادت التقارير أن قرار إيقاف البرنامج اتُخذ بينما كان مقدم البرنامج يستعد لتسجيل حلقة الأربعاء في هوليوود، وهي خطوة فاجأت قطاع الترفيه بأكمله. سارعت جماعات حرية التعبير إلى إدانة هذا الإيقاف، واصفةً إياه بأنه اعتداء خطير على حرية الصحافة.

بدأت العاصفة في أعقاب مونولوج كيميل من يوم الاثنين الأخير، حيث قال إن حركة "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى" تحاول تحقيق مكسب سياسي من الادعاءات حول هوية تايلر روبنسون - المشتبه به بقتل كيرك. وبحسب قوله: "عصابة MAGA تحاول يائسة أن تصوّر هذا الصبي، الذي قتل تشارلي كيرك، كشيء آخر ليس واحدًا منهم – وتفعل كل شيء لكسب نقاط سياسية من ذلك. وبين كل الاتهامات، وجدوا الوقت أيضًا للحزن".

رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC) هاجم كيميل بشدة، ووصف تصريحاته بأنها "التصرف الأكثر مرضًا على الإطلاق"، وحتى ألمح إلى أن الـ FCC قد تنظر في اتخاذ إجراءات متطرفة - حتى إلى حد سحب تراخيص البث من محطات ABC المحلية - من أجل ممارسة الضغط على ديزني.