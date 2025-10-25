محمد رمضان يخرج عن صمته ويعلق على تعاونه مع عائلة ترامب

بعد الجدل الكبير الذي أثاره إعلان تعاونه الفني مع لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، خرج الفنان المصري محمد رمضان عن صمته مؤكدًا أنه لا يلتفت إلى الانتقادات التي يتعرض لها، معتبرًا أن "النجاح دائماً يواجه مقاومة".

وقال رمضان في مقابلة مع برنامج "ET بالعربي" إنه اعتاد على مواجهة الهجوم منذ بداياته، مضيفًا: "لا أرد على الانتقادات، مررت بظروف صعبة واستمرّيت، وهذه طبيعة النجاح".

وكشف رمضان أن تعاونه مع لارا ترامب جاء بعد أن لمس "حب العائلة الكبير لمصر وللعرب"، مضيفًا: "صورت الكليب مع لارا ترامب في وقت مؤتمر شرم الشيخ للسلام، وشعرت أثناء وجودي في منزل العائلة بمدى محبتهم لمصر والعرب، وكان ذلك شعورًا جميلًا وانتشارًا لرسالة السلام".

وتحدث رمضان عن حياته العائلية وطريقته في مواجهة التحديات قائلاً: "أعلّم أولادي أن الحياة ليست سهلة، وأن كل خطوة نحو النجاح لها ثمن"، مؤكدًا أنه يحرص على حماية أسرته من تبعات الشهرة: "أي ضريبة أحب أن أدفعها وحدي بعيدًا عن عائلتي".

وفي سياق حديثه، عبّر رمضان عن حماسه لمشروعه الغنائي الجديد مع لارا ترامب، قائلاً: "لدينا أكثر من أغنية مشتركة، وصوّرنا أول عمل موسيقي سيُطرح قريبًا، والمميز أن هذا أول فيديو كليب في مسيرة لارا ترامب".

كما كشف عن مفاجأة في الكليب الجديد، مشيرًا إلى مشاركة حفيدة الرئيس الأميركي فيه، قائلاً: "أصغر حفيدات ترامب وأقربهن إلى قلبه تشاركنا الظهور، وأنا فخور جدًا بهذه التجربة المميزة".