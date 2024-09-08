"يقام منذ 15 عاما": الغاء مهرجان السينما الإسرائيلية في فرنسا بنفس اليوم، لهذا السبب

ألغت سلسلة دور السينما "ستارز" في مدينة ستراسبورغ بفرنسا، اليوم (الأحد)، إقامة مهرجان الفيلم الإسرائيلي الذي كان من المفترض افتتاحه اليوم. والسبب: تهديدات من المنظمات المؤيدة للفلسطينيين.

لقد مر 15 عامًا على انعقاد مهرجان الفيلم الإسرائيلي "شالوم أوروبا" في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا. وقالت البلدية قبل بضعة أشهر، إنه هذا العام، وعلى خلفية الحرب بين حماس وإسرائيل وتزايد حوادث معاداة السامية في البلاد، تم تأجيل المهرجان إلى "تاريخ غير معروف".

وكان من المقرر أصلاً أن يقام المهرجان في الفترة من 16 إلى 20 حزيران/يونيو في سينما المدينة. وجاء في الإعلان: "لقد دعمت بلدية ستراسبورغ دائمًا مهرجان ’شالوم أوروبا"- وستستمر في دعمه. ونتعهد بالمساعدة في إعادة تنظيم المهرجان في أي تاريخ يراه المنظمون مناسبًا".

وقال مدير السينما التي يقام فيها المهرجان عادة، دون الكشف عن هويته، إن المنظمين قرروا تأجيل الحدث بسبب الوضع السياسي ولأسباب أمنية. وشددت على أهمية المهرجان: "إنه مهرجان كبير يجذب الكثير من الناس ويجعل من الممكن مشاهدة أفلام لا تشاهدها عادة، حتى في إسرائيل".