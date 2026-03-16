أثار الممثل الإسباني خافيير بارديم جدلاً واسعاً خلال حضوره حفل توزيع جوائز الأوسكار ، بعدما ظهر وهو يرتدي دبوساً كتب عليه “لا للحرب” إلى جانب رمز حنظلة المرتبط بالقضية الفلسطينية.

وخلال حديثه مع الصحفيين على السجادة الحمراء، وصف بارديم ما يجري بأنه “حرب غير شرعية”، كما ربط بين سياسات رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسياسات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وتعد هذه التصريحات أحدث حلقة في سلسلة مواقف سياسية انتقد فيها الممثل الإسباني السياسات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية، وهي مواقف أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الثقافية والفنية في الغرب.

وكان بارديم قد صعّد من لهجته في أكتوبر 2025 عندما انضم إلى مبادرة Film Workers for Palestine، التي دعت إلى فرض مقاطعة تجارية ودبلوماسية على إسرائيل وفرض عقوبات دولية عليها. وأوضح آنذاك أن المقاطعة – بحسب رأيه – تستهدف المؤسسات وليس الأفراد، متهماً إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وقد أكد أن المقاطعة ليست موجهة ضد أفراد، بل ضد مؤسسات وشركات يزعم أنها متورطة في "الإبادة الجماعية" لسكان غزة والضفة الغربية. استند بيردام في دعوته إلى قرارات "جمعية باحثي الإبادة الجماعية"، وقال إن هذه خطوة ضرورية لإنهاء القتال.

خلال ظهوره في برنامج الحوارات الأمريكي "The View" في يونيو 2025، أثار باردم جدلاً عندما صرح على الهواء مباشرة بأن "ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية". هذه التصريحات جاءت في وقت كانت فيه المقدمات بجانبه يرتدين دبابيس تضامن مع المخطوفين الإسرائيليين. رغم أن باردم أضاف إلى دعوته أيضًا مطلبًا لتحرير المخطوفين، إلا أن استخدامه المتكرر لمصطلح الإبادة الجماعية كان أكثر بروزًا.

جذور المواجهة العلنية بين بارديم وإسرائيل تعود إلى صيف 2014، خلال عملية "الجرف الصامد". في ذلك الوقت، وقع بارديم وشريكته الممثلة بينيلوبي كروز على رسالة مفتوحة وصفوا فيها عمليات الجيش الإسرائيلي بأنها "حرب احتلال وإبادة".

في مقال رأي نشره بالتوازي في الصحيفة الإسبانية "El Diario"، كتب أن إسرائيل تؤذي الأطفال كـ"أهداف إرهابية" وأن صمت الغرب مخزٍ. إثر موجة من الانتقادات في هوليوود وخشية من الإضرار بمسيرته المهنية، نشر حينها توضيحًا مفاده أنه يكن الاحترام للشعب الإسرائيلي ويحزن على خسائره، لكن جوهر اتهاماته لم يتغير.

في أكتوبر 2024، في خطاب ألقاه خلال حفل استلام جائزة، وسّع باردم دعوته إلى المستوى القانوني. طالب بمحاكمة بنيامين نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إلى جانب قادة حماس الذين قادوا هجوم 7 أكتوبر. في خطابه استند إلى بيانات منظمة "يونيسف" ووصف الوضع بأنه "حرب ضد الأطفال". ادعى باردم أن الاتهامات بمعاداة السامية غالبًا ما تُستخدم لإسكات الانتقادات المشروعة لسياسة حكومة إسرائيل، وأكد أن موقفه موجّه ضد القيادات السياسية وليس ضد الجماعات الدينية.