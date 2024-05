شاهدوا: وزيرة الخارجية الأمريكية بلينكن يعزف على الجيتار ويغني للحرية في حانة وسط كييف

أراد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي يتواجد في كييف بأوكرانيا، إيصال رسالة إلى مواطني البلاد بطريقة إبداعية. لذا، التقط جيتارًا في الحانة، وبدأ في غناء أغنية "Rockin' in the Free World" لنيل يونج - كرسالة مفادها أن الولايات المتحدة، والعديد من بقية دول العالم، لا تقاتل من أجل أوكرانيا فحسب - بل من أجل السلام أيضًا. العالم الديمقراطي والليبرالي والحر بأكمله.

