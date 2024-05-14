شاهدوا: وزيرة الخارجية الأمريكية بلينكن يعزف على الجيتار ويغني للحرية في حانة وسط كييف

أراد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي يتواجد في كييف بأوكرانيا، إيصال رسالة إلى مواطني البلاد بطريقة إبداعية. لذا، التقط جيتارًا في الحانة، وبدأ في غناء أغنية "Rockin' in the Free World" لنيل يونج - كرسالة مفادها أن الولايات المتحدة، والعديد من بقية دول العالم، لا تقاتل من أجل أوكرانيا فحسب - بل من أجل السلام أيضًا. العالم الديمقراطي والليبرالي والحر بأكمله.

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وقد وعد بلينكن هذا الأسبوع أثناء وجوده في كييف "بالدعم الثابت" من الولايات المتحدة، وقام بعزف الأغنية مع فرقة 19.99 في حانة "Barman Dictat". ويشار الى أن الأغنية انطلقت عام 1989، بعد أن منعت فرقة يانغ الظهور في الاتحاد السوفييتي- وكان هذا قبل فترة وجيزة من سقوط جدار برلين، الأمر الذي أدى في النهاية إلى انهيار الاتحاد السوفييتي بأكمله، والعديد من دول أوروبا الشرقية - بما في ذلك أوكرانيا – حصلوا على الاستقلال وأصبحوا دولا ديموقراطية.

Brendan Smialowski/Pool photo via AP

وقبل أن يبدأ بالغناء، قال بلينكن لرواد الحانة: "إن جنودكم ومواطنيكم - وخاصة في الشمال الشرقي، في خاركيف - يعانون كثيرًا. لكنهم بحاجة إلى أن يعرفوا، عليكم أن تعرفوا، أن الولايات المتحدة معكم. الكثير من العالم معكم أيضًا. إنهم لا يقاتلون من أجل أوكرانيا الحرة فحسب، بل من أجل العالم الحر. العالم الحر معكم."

من جانبه، وصفه مغني الفرقة دميتري تاماني بأنه "صديق عظيم لأوكرانيا". وأضاف أن بلينكن أدى الأغنية بشكل جيد.

ويعتبر بلينكن، الذي يزور أوكرانيا في ظل الهجوم الروسي المكثف في منطقة خاركيف الشمالية، أول مسؤول أمريكي يزور البلاد منذ الموافقة على حزمة المساعدات البالغة 61 مليار دولار. وقد تم تأجيل هذه الحزمة لعدة أشهر من قبل الجمهوريين في الكونجرس، مما ساعد روسيا الحصول على تقدم في ساحة المعركة.