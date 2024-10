لماذا تطالب نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان بالإفراج عن شقيقين قتلا والديهما ؟

بعد ثلاثة أسابيع من زيارتها إريك ولايل ميننديز في السجن، نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان مقالا الليلة (الخميس) تطالب فيه بالإفراج عن الأخوين اللذين أدينا عام 1996 بقتل والديهما. "نحن جميعًا نتاج تجاربنا. إنها تشكل من نحن ومن سنكون. الزمن يغيرنا من الناحية الفسيولوجية والنفسية، وأشك في أن أي شخص سيدعي أنه نفس الشخص الذي كان عليه عندما كان في الثامنة عشرة من عمره. أعلم أنني لست كذلك،" ونشر هذا المقال في "ان بي سي"نيوز.

