لماذا تطالب نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان بالإفراج عن شقيقين قتلا والديهما ؟

بعد ثلاثة أسابيع من زيارتها إريك ولايل ميننديز في السجن، نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان مقالا الليلة (الخميس) تطالب فيه بالإفراج عن الأخوين اللذين أدينا عام 1996 بقتل والديهما. "نحن جميعًا نتاج تجاربنا. إنها تشكل من نحن ومن سنكون. الزمن يغيرنا من الناحية الفسيولوجية والنفسية، وأشك في أن أي شخص سيدعي أنه نفس الشخص الذي كان عليه عندما كان في الثامنة عشرة من عمره. أعلم أنني لست كذلك،" ونشر هذا المقال في "ان بي سي"نيوز.

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وتابعت كاردشيان في مقالتها :"تعتقدون أنكم تعرفون قصة لايل وإريك مينينديز. انا بالتأكيد أعتقدت ذلك". وتابعت "في عام 1989، أطلق الأخوان، وكان عمرهما آنذاك 21 و18 عامًا، النار على والديهما بوحشية وقتلوا والديهما في منزلهما في بيفرلي هيلز. وفي عام 1996، وبعد محاكمتين، حُكم عليهما بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط".

وأضافت كاردشيان: "كما هو الحال في كثير من الأحيان، فإن هذه القصة أكثر تعقيدا مما تبدو عليه.تعرض كلا الشقيقين للإعتداء الجنسي والجسدي والعاطفي لسنوات من قبل والديهما. وبحسب لايل، فإن الاعتداء بدأ عندما كان عمره 6 سنوات فقط، وقال إريك إنه تعرض للاغتصاب من قبل والده لأكثر من عقد من الزمن. وبعد سنوات من سوء المعاملة والخوف الحقيقي على حياتهما، اختار إريك ولايل ما اعتقدا أنه طريقهما الوحيد للتحرر - طريقة لا يمكن تصورها للهروب من الكابوس الذي كانا يعيشان فيه".

وكتبت كذلك: "لقد قابلت لايل وإريك؛ إنهما ليسا وحوشًا. إنهم رجال طيبون وأذكياء وصادقون. وفي السجن، يتمتع كلاهما بسجلات تأديبية مثالية. لقد حصلا على ألقاء جامعية متعددة، وعملا بتقديم الرعاية الصحية للسجناء المسنين في دار رعاية، وعملا كمدرسين في برامج جامعية - وهما ملتزمان برد الجميل للآخرين. عندما زرت السجن قبل ثلاثة أسابيع، أخبرني أحد الحراس أنه سيشعر بالتأكيد بالأمان إذا كانوا جيرانه. وأصدر 24 من أفراد الأسرة، بما في ذلك أشقاء والديهم، بيانات تدعم لايل وإريك بشكل كامل وطالبوا بكل احترام النظام القضائي لإطلاق سراحهم".

واختتمت كاردشيان حديثها قائلة: "مع تسليط الضوء مرة أخرى على قضيتهم، وبالنظر إلى الكشف عن رسالة من إريك إلى ابن عمه تعود إلى عام 1988 يصف فيها الانتهاكات، آمل أن يتم إعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق إريك ولايل مينيديز بالسجن مدى الحياة". وتابعت"نحن مدينون لهؤلاء الأطفال الصغار الذين فقدوا طفولتهم، والذين لم تتح لهم الفرصة قط لسماع صوتهم أو إنقاذهم."

يأتي الاهتمام المتجدد بمحاكمة الأخوين ميننديز بعد صدور المسلسل الدرامي "Monsters: The Lyle and Eric Menendez Story" على شبكة البث العملاقة Netflix الشهر الماضي. تم إنتاج المسلسل من قبل ريان ميرفي وإيان برينان، والنجوم نيكولاس تشافيز وكوبر كوخ في دور الأخوين ميننديز، ولعب دور والديهما خافيير بارديم وكلوي سابيني.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية الليلة الماضية بأن جلسة استماع أخرى في قضية الأخوين ستعقد الشهر المقبل بعد أن تلقى المدعي العام لمنطقة لوس أنجلس أدلة جديدة تشير إلى أن خوسية ميننديز أساء معاملة ولديه. وقد تؤدي الجلسة الى تغيير الحكم أو إعادة المحاكمة، رغم أن القرار لم يتخذ بعد.