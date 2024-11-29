بعد مرور 5 سنوات ونصف السنة على الحريق المدمر: اعادة فتح كاتدرائية نوتردام في باريس يوم 7 ديسمبر الوشيك

بعد مرور 5 سنوات ونصف السنة على الحريق المدمر الذي اندلع عام 2019 في كاتدرائية نوتردام في باريس، تم إنقاذ جوهرة باريس القوطية، وترميم هذه الجوهرة وتجديدها - ما يقدم للزوار ما يعد بأن يكون متعة بصرية مبهرة، حيث تم حشد حوالي 250 شركة ومئات الخبراء للترميم الذي استغرق خمس سنوات بتكلفة مئات الملايين من اليورو.

ويبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس أساقفة باريس لوران أولريش - برنامج احتفالات يتوَّج بـ"الدخول" الرسمي إلى الكاتدرائية في 7 ديسمبر /كانون الأول الوشيك وأول قداس كاثوليكي في اليوم التالي. وبعد أن يُعرض عليه أبرز ما تم ترميمه في المبنى، بتكلفة بلغت 700 مليون يورو (582 مليون جنيه إسترليني) - بما في ذلك خيوط السقف الهائلة التي تحل محل إطار القرون الوسطى الذي استهلكته النيران.

وسيلقي ماكرون كلمة شكر لنحو 1300رجل وامرأة من الحرفيين الذين تجمعوا في صحن الكنيسة. ظلت أعمال التجديد التي شهدتها كاتدرائية نوتردام سرية للغاية - مع نشر بعض الصور فقط على مر السنين التي تشير إلى التقدم المحرز في أعمال التجديد، ولكن الناس الذين كانوا في الكاتدرائية مؤخراً يقولون إن التجربة توحي بالرهبة، وإن الكاتدرائية رفعت بصفاء وبريق جديدين يدل على تباين حاد مع الكآبة السائدة من قبل.

تظهر هذه الصورة صحن كاتدرائية نوتردام دو باري في باريس، في 29 نوفمبر 2024. ومن المقرر إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في أوائل ديسمبر 2024، مع عطلة نهاية أسبوع مخططة للاحتفالات يومي 7 و8 ديسمبر 2024، بعد خمس سنوات من حريق 2019 الذي دمر معلم التراث العالمي وأسقط برجه