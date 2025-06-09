اكتشاف تابوت رخامي مذهل عمره 1700 عام في قيسارية

اكتشف علماء الآثار تابوتًا رخاميًا عمره 1700 عام في مدينة قيسارية القديمة، يحمل مشهدًا منحوتًا بدقة لمسابقة شرب أسطورية بين ديونيسوس، إله الخمر الروماني، وهرقل، البطل الأسطوري.

عُثر على هذه القطعة الأثرية النادرة خلال أعمال تنقيب أجرتها هيئة الآثار الإسرائيلية، بمبادرة من شركة تطوير قيسارية.

نعش الدفن، الذي يعود تاريخه إلى العصر الروماني، منحوت بتفاصيل رائعة، ويضم آلهة وحيوانات وأشجارًا. لكن التصوير الحيّ للمنافسة المُشبعة بالنبيذ هو ما أسر الخبراء.

"كان الأمر كمشهد من فيلم"، قال عالما الآثار نوهار شاهر وشاني عميت من هيئة الآثار الإسرائيلية . "بينما كنا ننقل الرمال الناعمة من الكثبان الرملية، بدأنا نرى شيئا من الرخام يظهر تدريجيا".

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شيئًا فشيئًا، اكتشفنا تابوتًا فريدًا مُزَيَّنًا بتماثيل، كلٌّ منها أروع من سابقه. وفي الساعة الأخيرة من الحفر، اكتشفنا الجانب السليم من التابوت، الذي يُظهِر هرقل مُستلقيًا على جلد أسد، وفي يده كأس.

اكتُشف التابوت مكسورًا ومدفونًا تحت طبقات من الرمال، لكن قسم الحفظ في هيئة الآثار الإسرائيلية رممه بعناية فائقة. وقاد خبراء، منهم سليمان غافرييل، وإيليا أرمانوفسكي، وجادمو فاجبو، والمهندس المعماري إيدو روزنتال، جهود تنظيفه وإعادة تجميعه والكشف عن قصته البصرية كاملةً. تُظهر اللوحة المركزية ديونيسوس محاطًا بحاشيته الأسطورية - المينادس، والساتير، وهيرميس، وبان، وحيوانات برية كالأسود والنمور - يحتفلون بما يبدو أنه موكب وداع من عالم آخر للمتوفى.

وفقًا لعلماء الآثار، هذه هي المرة الأولى التي يُعثر فيها على الزخرفة الخاصة بمسابقة ديونيسوس-هرقل للشرب منحوتة على تابوت دفن في المنطقة. وبينما كانت مشاهد الاحتفالات الديونيسية شائعة في الفن الجنائزي الروماني، إلا أنها وُجدت غالبًا في فسيفساء الأرضيات، مثل تلك التي اكتُشفت في صِفورية وأنطاكية. يشير وجود المشهد على تابوت إلى أن الرومان لم يروا الموت نهايةً، بل انتقالًا إلى حياة أكثر حرية - حياة يرافق فيها الشراب والرقص الروح في رحلتها الأخيرة.

تكشف الأدلة البصرية أيضًا عن الفائز في المسابقة. قال شاهار: "يوضح هرقل، الذي صُوّر منحنيًا وبالكاد يستطيع الوقوف، من هو الخاسر". "يفوز ديونيسوس مجددًا".

تم اكتشاف التابوت خارج أسوار مدينة قيسارية القديمة المعروفة، وهي منطقة كان يُعتقد حتى الآن أنها لا تحمل أهمية أثرية تُذكر. وأضاف شاهار: "يشير هذا إلى أن المدينة امتدت إلى أبعد مما كنا نعتقد سابقًا، وربما تحتوي على كنوز أكثر بكثير لم تُكتشف بعد".

وقال إيلي إسكوسيدو، مدير هيئة الآثار الإسرائيلية، إن هذا الاكتشاف يُقدم انعكاسًا قويًا لكيفية نظر المجتمع الروماني إلى الحياة والموت والأمور الإلهية. وأضاف: "هذا الاكتشاف نادر ومثير للتفكير. يخضع التابوت حاليًا لعملية ترميم متقدمة. وبمجرد اكتمال العملية، سيتم إتاحته للجمهور كجزء من مهمتنا لربط الإسرائيليين بتراثهم التاريخي الغني".