رقم قياسي جديد على المنصات الموسيقية .. ألبوم تايلور سويفت الجديد يحقق أرقاما غير مسبوقة

حقق ألبوم تايلور سويفت الجديد، الذي يحمل اسم "قسم الشعراء المُعذَّبين"، نجاحًا هائلاً منذ إصداره في 19 أبريل/نيسان 2024، محطماً العديد من الأرقام القياسية.

حصد الألبوم أكثر من مليار بث على المنصات الموسيقية خلال الأسبوع الأول من طرحه، ليصبح بذلك أسرع ألبوم يحقق هذا الإنجاز على منصة Spotify.

كما حطّم الألبوم الرقم القياسي لأعلى بداية لألبوم من حيث عدد مرات البث، حيث وصل إجمالي عدد مرات الاستماع الرسمية لجميع الأغاني الـ31 في الألبوم إلى 891.37 مليون بث خلال الأسبوع الأول فقط، حسب مجلة "بيلبورد".

وبحسب مجلة "بيلبورد"، لم تقتصر إنجازات الألبوم على المنصات الرقمية، بل حقق أيضًا مبيعات ضخمة قاربت 2 مليون نسخة في الأيام الأولى من طرحه، وهو ما وصفه البعض بـ "الانطلاق التاريخي".

وتعليقا على هذه الأرقام، شكرت سويفت معجبيها في منشور على منصة "إكس"، قائلة: "أنا منبهرة تماما بالحب الذي أظهرتموه لهذا الألبوم.. 2.6 مليون هل أنتم جادون فعلا؟؟ شكرا لكم على الاستماع والبث وترحيبكم بالألبوم".

