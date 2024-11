هل سيمنعه ذلك من مواصلة مسيرته الموسيقية؟ المغني الأسطوري إلتون جون يعلن إصابته بالعمى في عينه اليمنى

كشف المغني والملحن البريطاني السير إلتون جون، الليلة الماضية (الاثنين)، أنه لم يتمكن من الرؤية في عينه اليمنى منذ أربعة أشهر، وذلك جراء إصابته بالتهاب حاد في العين. وفي مقابلة مع قناة ABC News، قال الموسيقي البالغ من العمر 77 عامًا إنه فقد البصر في عينه اليمنى في الصيف في فرنسا ونتيجة لذلك فهو لا يستطيع رؤية أو قراءة أو مشاهدة أي شيء.

https://x.com/i/web/status/1861243483740045804