هل سيمنعه ذلك من مواصلة مسيرته الموسيقية؟ المغني الأسطوري إلتون جون يعلن إصابته بالعمى في عينه اليمنى

كشف المغني والملحن البريطاني السير إلتون جون، الليلة الماضية (الاثنين)، أنه لم يتمكن من الرؤية في عينه اليمنى منذ أربعة أشهر، وذلك جراء إصابته بالتهاب حاد في العين. وفي مقابلة مع قناة ABC News، قال الموسيقي البالغ من العمر 77 عامًا إنه فقد البصر في عينه اليمنى في الصيف في فرنسا ونتيجة لذلك فهو لا يستطيع رؤية أو قراءة أو مشاهدة أي شيء.

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وفي مقابلة مع المراسلة روبن روبرتس، والتي روج خلالها جون لفيلمه الوثائقي الجديد Never Too Late الذي سيبث على شبكة Disney+ الشهر المقبل، اعترف المغني بأنه غير متأكد من قدرته على تسجيل موسيقى جديدة، لأنه يريد الآن التركيز على صحته.

وصرح جون في المقابلة: "مر وقت طويل منذ أن فعلت أي شيء، لسوء الحظ فقدت البصر في عيني اليمنى في يوليو/تموز الماضي، بسبب إصابتي بتلوث (عندما كنت) في جنوب فرنسا" وتابع "لقد مرت أربعة أشهر منذ ذلك الحين، وعيني اليسرى ليست قوية جدًا. هناك أمل في أن تكون على ما يرام، لكنني عالق قليلاً في هذا الأمر حاليا. أما بالنسبة للذهاب إلى الاستوديو والتسجيل، فأنا لست متأكد، لأنني لا أستطيع قراءة الكلمات، نحن نبذل جهودًا لمحاولة تحسينها، ولكن الآن هذا هو ما نركز عليه حقًا، لا أستطيع رؤية أي شيء، لا أستطيع قراءة أي شيء".

ومع ذلك، طلب المغني وكاتب الأغاني التعبير عن شكره وامتنانه لحياته، مضيفًا أنه "الرجل الأكثر حظًا في العالم". وتابع"أنا فخور جدًا بالفيلم الوثائقي، أنا فخور بأبنائي، أنا فخور بموقفي تجاه نفسي وما يحدث. أنا محظوظ وممتن للغاية."

في صيف عام 2023، اختتم جون جولته الدولية Farewell Yellow Brick Road بعرض في السويد. بدأت الجولة المعنية في سبتمبر/أيلول 2018 في الولايات المتحدة وتضمنت أكثر من 330 عرضًا. وتعد هذه واحدة من أكثر الجولات ربحية في كل العصور، حيث بلغ دخلها أكثر من 910 ملايين دولار.