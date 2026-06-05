جيمس هاندي، الممثل المخضرم في هوليوود والمعروف بأدواره في أفلام "توب غان: مافريك" و"جومانجي"، طُعن حتى الموت بوحشية. المشتبه به في هذه الجريمة هو مايكل غليدهيل (44 عامًا)، نجل شريكة الممثل التي كانت تعيش معه.

أعلنت شرطة لوس أنجلوس صباح اليوم (الجمعة) أن الحادث وقع صباح الأربعاء في حي ترزانا بوادي سان فرناندو. قوات الطوارئ والشرطة استُدعيت إلى الحي السكني الهادئ إثر مكالمة مرعبة لمركز الطوارئ 911، حيث قال المتصل للمشغل: "أنا ابن الإنسان، وقد قتلت للتو رجل الخطيئة".

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عند وصول الشرطة إلى مكان الحادث، عثروا على هاندي وهو ملقى فاقد الوعي في الفناء الأمامي للمنزل، وكان يعاني من عدة طعنات عميقة في الجزء العلوي من جسده وصدره. تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى محلي، حيث اضطر الأطباء إلى إعلان وفاته.

بعد وقت قصير من ذلك، قام المشتبه به، مايكل غالدهيل، بالإشارة إلى دورية شرطة كانت تمر في المنطقة، وعرّف نفسه أمام رجال الشرطة وأخبرهم أنه الشخص الذي يبحثون عنه. تم اعتقال غالدهيل على الفور بشبهة القتل، وحددت المحكمة كفالة بمبلغ مليونين دولار. وأشارت الشرطة إلى أنه في هذه المرحلة لا يزال الدافع الدقيق للهجوم القاتل غير واضح، والتحقيق مستمر.

امتدت مسيرة جيمس هاندي التمثيلية على مدى حوالي خمسة عقود، بدءًا من سبعينيات القرن الماضي، واشتملت على ما يقارب 150 دورًا مختلفًا على الشاشتين الكبيرة والصغيرة. من بين أدواره البارزة، جسد منفذ الأوامر في فيلم العبادة "جومانجي" (1995) إلى جانب روبن ويليامز، وظهر في أفلام مثل "تابس" (1981).

في السنوات الأخيرة حظي باعتراف متجدد عندما ظهر إلى جانب توم كروز في فيلم المتابعة الناجح "توب غان: مافريك" (2022)، حيث جسّد شخصية جيمي هابرمان. بالإضافة إلى ذلك، كان وجهًا مألوفًا على شاشة التلفزيون الأمريكي، مع أدوار ضيف ومشاركات في العديد من المسلسلات الرائدة، منها "ملفات إكس"، "الجناح الغربي"، "بيفرلي هيلز 90210"، "ER"، "CSI" و"عوالم إجرامية".