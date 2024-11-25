هل تلمح للاعتزال؟ إديل لجمهورها بعد عرضها الأخير وهي تبكي: لا أعرف متى سأعود مرة أخرى (فيديو)

أقامت المغنية وكاتبة الأغاني البريطانية الشهيرة أديل عرضها الأخير الليلة الماضية (الأحد) ضمن عرضها الدائم Weekends With Adele في فندق سيزرز بالاس في لاس فيغاس بالولايات المتحدة. وعلى المسرح قالت لجمهورها وهي باكية إنها لا تعرف متى ستعود للأداء مرة أخرى.

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وقالت اديل للجمهور وهي تبكي: "سأفتقد هذا كثيرًا، سأفتقدكم كثيرًا". "لا أعرف متى سأقوم بالأداء مرة أخرى. أنا لا أفعل أي شيء آخر، سألعن نفسي على ما سأفعله. ليس لدي أي خطط على الإطلاق."

كجزء من عرضها المعتاد، قدمت المغنية البالغة من العمر 36 عامًا ما لا يقل عن 100 عرض في قاعة الكولوسيوم بالفندق منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2022. وفي أغسطس/ آب من هذا العام، أخذت أديل استراحة من العرض، لصالح 10 عروض لها أقامتها في ميونيخ.

وصرحت إديل خلال مقابلة أجرتها الصيف الماضي مع قناة ZDF الألمانية، "إنها لا تنوي تسجيل موسيقى جديدة في المستقبل القريب". وقالت في المقابلة: "سآخذ استراحة كبيرة بعد ذلك، وأعتقد أنني أريد القيام بأشياء إبداعية أخرى".