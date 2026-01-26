أشرف زكي يحسم الجدل حول صحة الزعيم عادل إمام بعد غيابه عن جنازة شقيقته

نفى نقيب المهن التمثيلية في مصر، الدكتور أشرف زكي، صحة الشائعات المتداولة بشأن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام ونقله إلى المستشفى، مؤكدًا أن الزعيم يتمتع بصحة جيدة ويعيش حياته بشكل طبيعي داخل منزله وسط أسرته وأحفاده.

وأوضح زكي في تصريحات صحفية أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، ويدخل ضمن دائرة الشائعات المتكررة التي تستهدف إثارة الجدل وتحقيق نسب مشاهدة، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الزج بأسماء الفنانين في أخبار غير موثوقة تمس حياتهم الخاصة.

ويأتي رد نقيب المهن التمثيلية في أعقاب موجة من التساؤلات التي أثيرت مؤخرًا، لا سيما بعد غياب الفنان عادل إمام عن جنازة شقيقته الصغرى، وهو ما فتح الباب أمام تكهنات حول وضعه الصحي. إلا أن مصادر مقربة من العائلة كانت قد أكدت في وقت سابق أن الأسرة فضّلت عدم إبلاغه بالوفاة، حرصًا على حالته النفسية والصحية.

وأشار زكي إلى أن النقابة تتابع مثل هذه الشائعات، مؤكدًا أن الفنان عادل إمام بعيد عن الأضواء بطبيعته في الفترة الأخيرة، وأن غيابه عن المناسبات العامة لا يعني وجود أي تدهور صحي، مجددًا طمأنته لجمهوره ومحبيه.