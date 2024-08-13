"تحديد موعد للتحقيق": النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تواجه أزمة فنية كبيرة في مصر

تواجه النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أزمة فنية في مصر، أدت الى وقف التصاريح الخاصة بهم وتم إحالتها الى التحقيق في نقابة الموسيقيين المصرية، من جانبها أعلنت النقابة برئاسة مصطفى كامل، عن ورود خطاب وصل اليها من الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين ويطالبه بتفعيل التعاون بين النقابتين بما يتعلق مع أزمة النجمة هيفاء وهبي.

Sameer Al-Doumy / AFP

وتعاقدت هيفاء وهبي مع شركة إنتاج سينمائية وحصلت على عربون التعاقد، لكنها لم تلتزم بما جاء بقرار لجنة التحقيق الخاصة بنقابة الممثلين، الأمر الذي تسبب بايقافها عن العمل في مصر وحرمانها من التصاريح.

ووصل الطلب الى نقابة الموسيقيين بالتزامن مع شكوى رسمية قدمها منظم حفلات تعاقد مع الفنانة اللبنانية لإحياء حفل في منطقة الساحل الشمالي في شهر تموز/يوليو الماضي، لكنها لم تلتزم بالأمر، رغم حصولها على المبلغ المتفق عليه.

بناء على ذلك قررت نقابة المهن الموسيقية بعد فحصها الشكوى وتأكدها من صحة ما ورد بها، إيقاف التصاريح الخاصة بالمطربة اللبنانية هيفاء وهبي حتى مثولها أمام جهات التحقيق في النقابة، واستنادا الى ذلك تصبح الفنانة هيفاء وهبي ممنوعة من الغناء في مصر لحين التحقيق.

وأكد النقيب مصطفى كامل أن الشؤون القانونية هي المنوط بها تحديد موعد التحقيق مع المطربة اللبنانية، وحضورها في مواجهة الشاكي، وأن هذا الأمر سيتم خلال الأسبوع القادم على أقصى تقدير.