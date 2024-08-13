"تحديد موعد للتحقيق": النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تواجه أزمة فنية كبيرة في مصر

جراء الأزمة تم وقف التصاريح الخاصة بالفنانة اللبنانية في مصر وتحديد موعد للتحقيق معها في الشؤون القانونية

i24NEWS
i24NEWS
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المطربة اللبنانية هيفاء وهبي تسير على السجادة الحمراء أثناء حضورها عرض فيلم "Le Comte de Monte Cristo" ضمن مهرجان كان السينمائي الدولي السابع والسبعين، في مدينة كان الفرنسية، في 22 مايو 2024.
المطربة اللبنانية هيفاء وهبي تسير على السجادة الحمراء أثناء حضورها عرض فيلم "Le Comte de Monte Cristo" ضمن مهرجان كان السينمائي الدولي السابع والسبعين، في مدينة كان الفرنسية، في 22 مايو 2024.Ammar ABD RABBO / AFP

تواجه النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أزمة فنية في مصر، أدت الى وقف التصاريح الخاصة بهم وتم إحالتها الى التحقيق في نقابة الموسيقيين المصرية، من جانبها أعلنت النقابة برئاسة مصطفى كامل، عن ورود خطاب وصل اليها من الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين ويطالبه بتفعيل التعاون بين النقابتين بما يتعلق مع أزمة النجمة هيفاء وهبي.

Sameer Al-Doumy / AFP
المغنية والممثلة اللبنانية هيفا وهبي تصل لعرض فيلم "Le Comte de Monte-Cristo" (الكونت مونت كريستو) في الدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي في مدينة كان بجنوب فرنسا، في 22 مايو 2024.Sameer Al-Doumy / AFP

وتعاقدت هيفاء وهبي مع شركة إنتاج سينمائية وحصلت على عربون التعاقد، لكنها لم تلتزم بما جاء بقرار لجنة التحقيق الخاصة بنقابة الممثلين، الأمر الذي تسبب بايقافها عن العمل في مصر وحرمانها من التصاريح.

ووصل الطلب الى نقابة الموسيقيين بالتزامن مع شكوى رسمية قدمها منظم حفلات تعاقد مع الفنانة اللبنانية لإحياء حفل في منطقة الساحل الشمالي في شهر تموز/يوليو الماضي، لكنها لم تلتزم بالأمر، رغم حصولها على المبلغ المتفق عليه.

بناء على ذلك قررت نقابة المهن الموسيقية بعد فحصها الشكوى وتأكدها من صحة ما ورد بها، إيقاف التصاريح الخاصة بالمطربة اللبنانية هيفاء وهبي حتى مثولها أمام جهات التحقيق في النقابة، واستنادا الى ذلك تصبح الفنانة هيفاء وهبي ممنوعة من الغناء في مصر لحين التحقيق.

وأكد النقيب مصطفى كامل أن الشؤون القانونية هي المنوط بها تحديد موعد التحقيق مع المطربة اللبنانية، وحضورها في مواجهة الشاكي، وأن هذا الأمر سيتم خلال الأسبوع القادم على أقصى تقدير.

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