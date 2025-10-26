"متحف دبي للفنون" : دبي تفاجي العالم بمعلم أيقوني عائم فوق الماء

شهدت إمارة دبي مساء أمس حفل الإعلان الرسمي عن متحف دبي للفنون (DUMA)، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع الثقافية المستقبلية في الإمارة، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وأكد حاكم دبي خلال كلمته في الحفل أن المتحف الجديد سيُبنى بطريقة فريدة تجعله يطفو فوق مياه خور دبي، ليكون معلمًا معماريًا عالميًا يُجسد روح الابتكار والتجدد التي تتميز بها دبي، ويُضيف بعدًا جديدًا لمكانتها كعاصمة للإبداع والفنون في المنطقة والعالم.

وقال أل مكتوم : "نريد لدبي أن تكون منارة للفن والثقافة، ومتحف دبي للفنون سيكون مساحة تجمع المبدعين من كل أنحاء العالم تحت سقف واحد فوق مياه خور دبي ليزيد من بهائها ويعكس روح دبي الحضارية ويُعد مرآة لثقافتها وفنونها”.

المتحف، الذي يتم تطويره من قبل مجموعة الفطيم جروب Al‑Futtaim Group، صُمم من قبل المعماري الياباني العالمي تاداو اندو Tadao Ando، ويُقام في جزيرة داخل خور دبي، ويتألف من خمسة طوابق تشمل صالات عرض، مطاعم، مكتبة، وأماكن تعليمية.

وفقًا للمشروع، المتحف ليس مجرد مكان لعرض الفن، بل منصة للحوار، الإبداع، وبرامج تعليمية، ومقصد عالمي للفنون المعاصرة يهدف إلى ترسيخ موقع دبي كمركز عالمي للإبداع والثقافة.