الموسيقى العربية المعاصرة تخسر أحد عمالقتها بعد رحيل زياد الرحباني عن جيل 69 عاما

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أعلنت مصادر لبنانية وفاة الفنان الموسيقي والمسرحي اللبناني زياد الرحباني عن عمرة 69 عاماً اليوم السبت، بعد مسيرة فنية استثنائية ومميزة على مدار خمسة عقود من الأعمال الموسيقية والمسرحية المميزة.

زياد الرحباني من مواليد 1 يناير/كانون الثاني 1956، هو نجل المطربة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، تميز بخط فني وفكري خاص، الى جانب نقده السياسي والاجتماعي اللاذع.

بدأ زياد الرحباني مسيرته في سن مبكرة، حين كتب ولحن مسرحية "سهرية" (1973) وهو في السابعة عشرة من عمره، قبل أن يحقق حضوراً جماهيرياً واسعاً من خلال أعمال عديدة مثل "نزل السرور" (1974)، و"بالنسبة لبكرا شو؟" (1978)، و"فيلم أميركي طويل" (1980)، و"شي فاشل" (1983)، و"بخصوص الكرامة والشعب العنيد" (1993)، و"لولا فسحة الأمل" (1994)

تجربة زياد الرحباني المميزة على مدر أكثر من أربعة عقود شكلت نبرة وخطا متفردا لا يشبه أحدا، حيث مزج الرحباني بصورة مميزة وببراعة كبيرة بين الموسيقى الشرقية وموسيقى الجاز والبلوز والفانك والموسيقى الكلاسيكية الغربية.