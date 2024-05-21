ما علاقة قناة الجزيرة؟.. إسرائيل تصادر معدات تصوير لوكالة أسوشيتد برس في سديروت

في إطار نشاطات تطبيق القانون التي يقوم بها مفتشو وزارة الاتصالات، تطبيقا لتعليمات وزير الاتصالات شلومو كارعي، صودرت اليوم معدات استخدمت في بث شبكة الجزيرة القطرية من مدينة سديروت.

وفي هذا السياق، وصل مفتشو وزارة الاتصالات اليوم الى مقر وكالة أسوشيتد برس في سديروت وصادروا معدات التصوير التي تقدم خدمة لقناة الجزيرة. الكاميرا التي صودرت من سديروت تبث بصورة مباشرة لصالح قناة الجزرة شمال قطاع غزة بما يشمل نشاط الجيش الإسرائيلي، ما اعتبر بأنه مخالف للقانون.

وذكرت وزارة الاتصالات في بيان إنه "يجب الإشارة أنه تم تحذير أسوشيتد برس الأسبوع الماضي أنه بموجب القانون وقرار الحكومة يحظر تزويد بث للجزيرة، إلا أنهم قرروا مواصلة البث لصالح القناة، الأمر الذي يتسبب بضرر حقيقي على أمن الدولة".

ويشار إلى أنه في بداية الشهر الجاري وافقت الحكومة بالإجماع على إغلاق قناة الجزيرة. وجاء القرار على الرغم من توصية رئيس الموساد والمسؤولين الأمنيين بالانتظار حتى انتهاء كافة المحادثات في القاهرة بشأن صفقة الرهائن والمختطفين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأدانت وكالة أسوشييتد برس في بيانها القرار وذكرت : "نحن ندين بشدة تصرفات الحكومة الإسرائيلية بمصادرة معدات وكالة أسوشييتد برس. الحديث يدور عن انتهاك من قبل الحكومة الإسرائيلية لقانون البث الأجنبي الجديد في البلاد. ونطالب السلطات الإسرائيلية بإعادة معداتنا والسماح لنا بإعادة بثنا المباشر على الفور حتى نتمكن من مواصلة تقديم هذه المواد الإعلامية الهامة لآلاف وسائل الإعلام حول العالم".