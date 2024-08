أسطورة الغناء العالمية سيلين ديون ضد دونالد ترامب، فما علاقة الأمر مع فيلم تيتانيك؟

بعد تشغيل الأغنية الشهيرة "My Heart will go on" في تجمع حاشد لمرشح ترامب ومرشح الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ عن ولاية مونتانا تيم شيا ليلة الجمعة في مونتانا - أصدرت سيلين ومديروها وشركة التسجيلات التي وقعت معها، سوني، بيانًا مشتركًا الليلة الماضية (السبت) ضد استخدام الأغنية. وجاء في الرسالة: "لم تتم الموافقة على استخدام الأغنية بأي شكل من الأشكال وسيلين ديون لا تؤيد هذا "، وأشار المشاركون بسخرية: "حقًا، هذه الأغنية بالضبط؟"

