أسطورة الغناء العالمية سيلين ديون ضد دونالد ترامب، فما علاقة الأمر مع فيلم تيتانيك؟

بعد تشغيل الأغنية الشهيرة "My Heart will go on" في تجمع حاشد لمرشح ترامب ومرشح الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ عن ولاية مونتانا تيم شيا ليلة الجمعة في مونتانا - أصدرت سيلين ومديروها وشركة التسجيلات التي وقعت معها، سوني، بيانًا مشتركًا الليلة الماضية (السبت) ضد استخدام الأغنية. وجاء في الرسالة: "لم تتم الموافقة على استخدام الأغنية بأي شكل من الأشكال وسيلين ديون لا تؤيد هذا "، وأشار المشاركون بسخرية: "حقًا، هذه الأغنية بالضبط؟"

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ويشار الى أن، الأغنية التي صدرت عام 1997 كانت الأغنية الرئيسية لفيلم "تيتانيك"، وتعتبر الأغنية الأكثر أسطورية ومرتبطة بديون. ويرتبط التساؤل في اختيار الأغنية بدلالتها المأساوية في الفيلم الذي يموت فيه النجم الرئيسي - جاك (ليوناردو دي كابريو).

وكان الفنانون والفرق الموسيقية، بينهم نيل يونغ، وبلاك ساباث كوين، ورولينج ستونز، قد اشتكوا في السابق من استخدام ترامب لأغانيهم في التجمعات الانتخابية. من الناحية القانونية، لا يحتاج السياسيون الأمريكيون دائمًا إلى موافقة مباشرة من الفنانين. يمكن لفريق حملتهم شراء حزم الترخيص من منظمات حقوق الموسيقى التي ستمنحهم حق الوصول القانوني إلى أكثر من 20 مليون أغنية، ومع ذلك، يحق للفنانين إزالة موسيقاهم من هذه القائمة.