ظاهرة احتجاجية استثنائية تجتاح الشارع العربي والدولي في الشهر ونصف الأخيرين. شاب مصري من هولندا، أنس حبيب، أصبح رمزًا بعدما أغلق أبواب السفارة المصرية في أمستردام احتجاجًا على إغلاق معبر رفح، واتهم حكومة السيسي بالخيانة لقيم العالم العربي والإسلامي.

من هولندا إلى موجة عالمية

العمل الرمزي المتمثل في إغلاق أبواب السفارة بواسطة قفل حاز على صدى واسع. حبيب لم يكتفِ بذلك، وبعد وقت قصير نفذ عملاً مشابهاً أمام سفارة الأردن. بعده، بدأ شباب في جميع أنحاء أوروبا ودول أخرى بتقليده: من تركيا، مروراً ببرلين ولندن، وصولاً إلى دول خارج القارة. جرت التظاهرات تحت شعارات مثل "الثورة مستمرة" و"معبر رفح مغلق بالنسبة لهم، ليس بالنسبة لنا"، على خلفية الحرب في غزة والادعاءات بخصوص الحصار المصري.

ردود فعل مضادة - معسكر الولاء للنظام

أثارت هذه الإجراءات غضباً شديداً لدى الحكومة المصرية والجاليات المصرية في المهجر. في مواجهة نشطاء الاحتجاج، وقف شباب مصريون مرتبطون بـ"اتحاد الشباب المصري في الخارج"، من بينهم أحمد قادر ميدو وأحمد ناصر دبابة، الذين تعهدوا بحماية السفارات "بأي ثمن" ووصفوا المحتجين بالخونة وموالين لجماعة الإخوان المسلمين.

عضو البرلمان سليمان وهدان وصف الأعمال بأنها "جريمة إرهابية" وأكد أنه وفقًا لاتفاقية فيينا (1961)، تُعتبر السفارات أرضًا مصرية ذات سيادة وتتمتع بحصانة مطلقة.

تدهور وتصعيد

الاشتباكات خارج البعثات الدبلوماسية تصاعدت وازدادت حدة، حيث تظاهر شباب من كلا المعسكرين وجهًا لوجه في عدد من الدول الأوروبية. في الوقت نفسه، نُشرت مقاطع فيديو يظهر فيها ميدو ودبابه يهددان معارضي النظام. كما أضاف تسريب لتسجيلات نُسبت إلى وزير الخارجية المصري بطرس بطرس غالي، ويُسمع فيها وكأنه يدعو البعثات "لاستخدام العنف ضد المتظاهرين"، مزيدًا من الزيت على النار. كما أثار مقطع فيديو آخر من نيويورك، ظهر فيه أعضاء من الوفد المصري وهم يسحبون قاصرًا بالقوة إلى داخل البعثة في الأمم المتحدة، ضجة إعلامية.

اعتقال محرض وموجة ردود فعل

بلغ التوتر ذروته عندما اعتقلت الشرطة البريطانية ميدو بشبهة التهديد وحيازة سكين، بينما أُفرج عن دبابه بعد احتجاز قصير. أدى الاعتقال إلى توجه مباشر من وزير الخارجية المصري إلى مستشار الأمن القومي البريطاني، وبالتوازي مع ذلك شنت وسائل الإعلام في مصر هجومًا قدمت فيه ميدو على أنه "بطل قومي" ووجهت اتهامات لبريطانيا بازدواجية المعايير وبالتآمر مع الإخوان المسلمين. حتى أحزاب المعارضة التقليدية، بما في ذلك حزب الناصر، عبرت عن تضامنها مع موقف الحكومة.

بين الاحتجاج والثورة

الاتجاه الذي بدأ بفعل فردي لشاب من هولندا تطور إلى معركة عالمية حول قضايا الهوية، الولاء والحكم. من جهة هناك محتجون يتهمون القاهرة بالخيانة تجاه غزة. ومن جهة أخرى يوجد مؤيدون للنظام يقفون أمام السفارات ويحاولون إحباط "الانقلاب".

هكذا أو هكذا، أصبحت قضية إغلاق السفارات رمزًا للانقسام الداخلي في المجتمع المصري: شباب ونشطاء يرون في الدعم غير المشروط للقضية الفلسطينية قيمة عليا، حتى ولو كان ذلك على حساب مواجهة مباشرة مع نظام السيسي. في المقابل، هناك معسكر واسع من الموالين للنظام، الذين يضعون استقرار الدولة والولاء للنظام فوق أي اعتبار آخر. هذا الصراع لم يعد يُدار فقط في الساحة السياسية أو في شوارع مصر، بل يتسرب إلى السفارات، المنابر الدبلوماسية، وقاعات الإعلام في جميع أنحاء العالم - ويُظهر إلى أي مدى أصبح الانقسام المصري عالميًا.