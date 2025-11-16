التطورات الصحية للموسيقار الكبير عمر خيرت بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

تعرّض الموسيقار الكبير عمر خيرت لوعكة صحية مفاجئة بسبب التهاب رئوي ناتج عن نزلة شعبية، ما استدعى دخوله إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية. وأكد نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل في تصريح صحفي أن الحالة الصحية لخيرت مستقرة ويتلقى العلاج اللازم.

كما أعلنت الحسابات الرسمية للموسيقار على وسائل التواصل الاجتماعي أن خيرت كان من المقرر أن يحيي مجموعة من الحفلات الفنية، إلا أن حالته الصحية استدعت إلغاء جميع ارتباطاته مؤقتًا، بما في ذلك حفل مستشفى الناس المقرر في الأسبوع المقبل، حيث تم استبداله بـ الفنانة آمال ماهر.

خيرت، الذي يُعتبر من أبرز الموسيقين العرب، بدأ مسيرته الفنية في الستينيات وقدم العديد من الأعمال الموسيقية في مجال السينما والتلفزيون، وله أكثر من 200 عمل موسيقي.