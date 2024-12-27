اعتقال مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا لهذا السبب

أفرجت نيابة قصر النيل في القاهرة عن مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، وقامت بترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده، وتمكن رجال المباحث من اعتقال بيكا في منطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وتحرر محضر بالواقعة.

وألقت دورية أمنية بالقبض على حمو بيكا لتنفيذ أحكام قضائية، واقتيد إلى قسم شرطة قصر النيل تنفيذا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

يشار إلى أن نقابة الموسيقيين المصريين أوقفت حمو بيكا، لكن أعلن مصطفى كامل ، نقيب المهن الموسيقية في مصر، منتصف سبتمبر عن عودة حمو بيكا إلى الغناء.