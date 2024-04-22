وفاة العلامة اليمني المعروف الشيخ عبد المجيد الزنداني بأحد مستشفيات إسطنبول

نعت هيئات إسلامية عديدة العلامة اليمني المعروف الشيخ عبد المجيد الزنداني، الذي توفي اليوم الاثنين في أحد مستشفيات إسطنبول عن جيل 82 عاما.

وكتب ابنه محمد عبد المجيد الزنداني في منشور في منصة "اكس" :"إنا لله وإنا اليه راجعون"، وبعد إعلان نبأ الوفاة توالت بيانات النعي والتعزية في وفاة الشيخ العلامة الزنداني، والذي شغل في الماضي منصب رئيس هيئة علماء اليمن، من قبل علماء وشخصيات سياسية عديدة.

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من هو الشيخ العلامة عبد المجيد الزنداني؟

ولد الشيخ الزنداني عام 1942 في قرية الظهبي بمديرية الشعر في محافظة أب اليمنية، درس في مصر وحصل على إجازة الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر، وبعدها عاد الى اليمن بعد ثورة 1967 حيث شارك في العمل السياسي.

ويشار الى إنه خلال وجوده في مصر، كانت له اتصالات مع جماعة الإخوان المسلمين، ما أدى الى اعتقاله من جانب السلطات المصرية وفصله من الجامعة وخروجه من مصر.

واجه الزنداني انتقادات من قبل بعض الجهات بسبب آراءه الدينية والسياسية وصنفته الولايات المتحدة في لائحة المطلوبين بتهمة دعم الإرهاب عام 2004.

رفض الشيخ الزنداني انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية في اليمن عام 2014، وعاش بعدها في السعودية على مدار سنوات، إلا أنه وضع قيد الإقامة الجبرية، وتم التضييق عليه، ما دفعه الى الانتقال، للإقامة في تركيا صيف عام 2020، وذلك بعد أصدرت هيئة كبار العلماء في السعودية بيانا اتهمت فيه جماعة الإخوان المسلمين بالإرهاب.

وتولى بعد عودته إلى اليمن وظائف ومسؤوليات مختلفة، من بينها إدارة معهد النور العلمي، ووظائف تدريس في بعض مؤسسات التعليم، كما أسس جامعة الإيمان للعلوم الشرعية في اليمن، وتواصلت مصنفاته وأبحاثه في علم الإيمان والإعجاز.

ويشار الى أن الشيخ الزنداني مارس التدريس في السعودية، وساهم بتأسيس الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وترأسها بعد ذلك. وللزنداني العديد من المؤلفات من أهمها “تأصيل الإعجاز العلمي” و”علم الإيمان” و”طريق الإيمان” و”نحو الإيمان” و”التوحيد” و”البينة العلمية في القرآن الكريم".