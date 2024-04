وفاة العلامة اليمني المعروف الشيخ عبد المجيد الزنداني بأحد مستشفيات إسطنبول

نعت هيئات إسلامية عديدة العلامة اليمني المعروف الشيخ عبد المجيد الزنداني، الذي توفي اليوم الاثنين في أحد مستشفيات إسطنبول عن جيل 82 عاما.

وكتب ابنه محمد عبد المجيد الزنداني في منشور في منصة "اكس" :"إنا لله وإنا اليه راجعون"، وبعد إعلان نبأ الوفاة توالت بيانات النعي والتعزية في وفاة الشيخ العلامة الزنداني، والذي شغل في الماضي منصب رئيس هيئة علماء اليمن، من قبل علماء وشخصيات سياسية عديدة.

