على خلفية هجمات السابع من أكتوبر وحرب غزة: جدال ساخن بين روجر ووترز وبيرس مورجان

اندلع جدال ساخن بين المغني روجر ووترز والمعروف بمواقفه ضد إسرائيل، وبيرس مورجان الليلة (الثلاثاء حتى الأربعاء) وذلك بعد أن استضاف الأخير المغني في برنامجه الليلة ، ونفى ووترز خلال البرنامج "اغتصاب النساء من قبل حماس" في السابع من إكتوبر وقال "إن إسرائيل قتلت مواطنيها خلال هذا اليوم".

وقال ووترز لمورغان إن إسرائيل "تنفذ إبادة جماعية بمواطني غزة، وتروي ’أكاذيبا قذرة ومثير للإشمئزاز’ عن إحراق أطفال واغتصاب نساء من قبل حماس".

وأضاف ووترز إنه "لا توجد أدلة بأن ضحايا السابع من أكتوبر اغتصبوا خلال المذبحة في غلاف غزة بنفس اليوم"، وعندما واجهه مورغان قائلا إنه "توجد نساء اغتصبن بنفس اليوم" وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة أجابه "لا، لا لم يكن، يمكنك قول ما تشاء، لكن لا توجد أدلة".

شاهدوا اللقاء الكامل وادعاءات ووترز

وأضاف: "أنا لا أقول إن جزءًا من حماس لم يعبر سياج الأسلاك الشائكة في ذلك اليوم. ولا أقول إن ذلك لم يحدث على الإطلاق. ما أقوله هو وجود كل هذه الأحاديث "هل يوجد لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها’ – اذن لماذا لم تدافع عن نفسها في ذلك الصباح؟".

وعندما تحدث مورغان معه عن الأطفال والمسنين الإسرائيليين الذين تم اختطافهم، قال ووترز: "نعم، تم إطلاق سراح أحدهم في الصفقة التي تمت، وأنا أعلم أنه تم الإفراج عن المسنين والأطفال ". وأوضح مورغان: "لم يتم إطلاق سراح هذا الطفل (كفير بيبس وشقيقه)"، فأجاب ووترز: "بيرس، ربما تختلق الأمر فحسب".

وادعى الموسيقي أيضًا أن "إسرائيل هاجمت مواطنيها في ذلك اليوم"، وأن الدليل على ذلك هو السيارات المحترقة التي عثر عليها في غلاف غزة في ذلك اليوم - وفقًا لووترز، تم تدميرها بغارة جوية مباشرة شنها الجيش الإسرائيلي. وقال "هذه حقيقة راسخة". وعن القتلى قال "ما يقارب 400 الأوائل كانوا من العسكريين الإسرائيليين- وهذه ليست جريمة حرب".

بعد هذه التصريحات، ناشدت رئيسة نعمات، حاجيت بار، محطات الإذاعة في إسرائيل: "لا تبثوا أغاني ووترز بعد الآن - لا ينبغي أن تمنحوا منبرا لمنكري محرقة 7 أكتوبر. تصريحاته من الليله وادعاءاته تنضم إلى العديد من التصريحات السابقة التي تعتمد على معاداة السامية والحقد المحض. والأمر الأخلاقي والصحيح هو مقاطعة أعماله"