الإمارات تدعم إنشاء مضمار لسباقات الهجن في النقب جنوب إسرائيل

في إطار الجهود المستمرة من قبل سفارة دولة الإمارات في إسرائيل للحفاظ على التراث البدوي العربي، عقد السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة لقاءً مع رئيس بلدية عراد وعدد من مشايخ بدو النقب و ملاك الإبل، وذلك لمناقشة خطة إنشاء مضمار لسباقات الهجن في منطقة النقب جنوب إسرائيل.

ويهدف هذا المشروع وفقا لما نشرته السفارة بموقعها في منصة اكس " إلى تعزيز الأصالة العربية وترسيخ الموروث البدوي العريق، من خلال توفير منصة ثقافية ورياضية للحفاظ على هذه الرياضة التراثية الهامة. كما يضمن المشروع استدامة الإرث الثقافي للأجيال القادمة، ويعزز العلاقات بين المجتمع البدوي والمؤسسات الرسمية في إسرائيل".

هذا التحرك يأتي في إطار رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الثقافة العربية في المنطقة، وتشجيع الحفاظ على العادات والتقاليد البدوية التي تشكل جزءاً مهماً من الهوية الثقافية العربية.