بعد عقوبة بالسجن ، مغني الراب الشهير يطلب عفوا من ترامب، هل سيستجيب لطلبه؟

أكد رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الليلة الماضية (الاثنين) أن المنتج والموسيقي شون "ديدي" كومز طلب منه عفواً رئاسياً.

في مقابلة مع شبكة CNN، سُئل الرئيس ترامب عن إمكانية العفو عن شريكة جيفري إبستين السابقة، غيلاين ماكسويل، وأشار إلى أن "الكثير من الناس طلبوا مني العفو - بما في ذلك كومبز". وفي محاولة لتجنب السؤال المتعلق بماكسويل، قال ترامب: "لم أسمع اسمها منذ وقت طويل. يمكنني أن أقول إنني سأحتاج إلى دراسة الأمر".

الحكم على مغني الراب الأسبوع الماضي بالسجن لمدة 50 شهرًا بعد إدانته في يوليو\تموز الماضي بجرائم نقل نساء لغرض الدعارة. هيئة المحلفين أدانت كومبز في بندين فقط - وبرأته من التهم الأشد في القضية والتي شملت تهمة واحدة بالتآمر للابتزاز وتهمتين بالاتجار بالبشر والنقل لغرض الدعارة.

تراكمت ضد كومبز، مؤسس شركة التسجيلات "باد بوي ريكوردز"، عشرات الدعاوى المدنية الأخرى بتهمة الاغتصاب، الاعتداء الجنسي، التخدير، الاستغلال وإساءة معاملة القُصَّر، النساء والرجال.