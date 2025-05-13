السجادة الحمراء بلا عُري: مهرجان كان السينمائي يوقف ترند المشاهير

فما هي العناوين الرئيسية التي سيحملها مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الثامنة والسبعين هذا العام؟ وبعد أن أدركت النجمات الكبيرات أن الفساتين المكشوفة هي وسيلة أكيدة للحصول على 15 دقيقة من الشهرة، قرر منظمو الحفل صباح اليوم (الثلاثاء) وضع حد لهذا التوجه. وأعلنوا أنه "لأسباب تتعلق بالحياء، يُمنع التعري على السجادة الحمراء، وكذلك في أي منطقة أخرى من المهرجان".

وأكدت أن "فرق الاستقبال في المهرجان ستكون ملزمة بمنع دخول أي شخص لا يحترم هذه القواعد إلى السجادة الحمراء". وتعتبر هذه الخطوة، بحسب المنظمين، خطوة لمحاولة وقف توجه "الملابس الاستفزازية التي تكشف أكثر مما تخفي - على السجادة الحمراء". كما تنص لوائح المهرجان على منع التعري على السجادة الحمراء، وكذلك في أي منطقة أخرى.

ومن المتوقع أن يقام الحدث المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، حيث اكتسب الحدث في السنوات الأخيرة اهتمامًا أكبر بأزياء ضيوفه مقارنة بالأفلام المعروضة. على سبيل المثال، كشفت عارضة الأزياء بيلا حديد عن جسدها في عام 2021 بفستان أسود منخفض، وفي العام الماضي، وصلت بفستان شفاف تمامًا بدون حمالة صدر. كما اعتمدت الممثلة فيكي كريبس فستانًا شفافًا لم يترك مجالًا للخيال - كما فعل العديد من المشاهير الآخرين.

Jordan Strauss/Invision/AP

وكانت الحالة المتطرفة، والتي ربما بلغت ذروتها في "عروض العري" في الاحتفالات الشهيرة، في حفل توزيع جوائز جرامي الأخير. كشفت بيانكا سينسوري، العارضة والشريكة السابقة لمغني الراب كاني ويست، جسدها بالكامل أمام الكاميرات وتم إخراجهما من المجمع. وتحظى هذه الخطوة بتغطية إعلامية واسعة النطاق، ومن المفترض أن منظمي مهرجان كان السينمائي مترددون في تلقي نفس التغطية للحدث.