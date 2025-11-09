زلزال في BBC: المدير العام للقناة يستقيل بعد أن حرّر خطابًا لترامب

استقال اليوم (الأحد) الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة البريطانية BBC تيم ديفي، ورئيسة قسم الأخبار ديبورا تورنس، وذلك بعد أن قاما بتحريف خطاب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بشكل متحيز.

أرسل الرئيس التنفيذي ديفي رسالةً إلى الموظفين، مؤكدًا أن قراره "قراره الخاص تمامًا". وكما ذُكر، في حلقة من برنامج "بانوراما" على هيئة الإذاعة البريطانية، بُثّ مقطعٌ مُحرّرٌ ومُركّبٌ من أجزاءٍ مُختلفةٍ من خطابات الرئيس ترامب، ظهر فيه وهو يُخبر مُؤيديه بأنه ينوي الذهاب معهم إلى مبنى الكابيتول "للقتال بكل قوته"

ذكر بيان ديفي أنه فكّر مليًا في "المتطلبات الشخصية والمهنية الهائلة لشغل هذا المنصب لسنوات عديدة في هذه الأوقات العصيبة، ففي هذه الأوقات، تتمتع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بقيمة فريدة وتخاطب أفضل ما فينا". وأضاف البيان أن المؤسسة "ليست مثالية، ويجب أن نتحلى دائمًا بالانفتاح والشفافية والمساءلة. وقد ساهم الجدل الدائر حول القناة، وهو أمر مفهوم، في قراري".

الليلة الماضية، هاجمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت هيئة الإذاعة البريطانية في مقابلة مع صحيفة التلغراف، متهمةً إياها بـ"التضليل المتعمد" وبث "أخبار كاذبة تمامًا". وقالت ليفيت إن دافعي الضرائب البريطانيين "يُجبرون على دفع ثمن آلة دعاية يسارية".