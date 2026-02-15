بدل الورد الأحمر.. وزير أردني يفاجئ زوجته بـ"ضمة خبيزة" في الفلانتاين!

أثار الوزير الأردني الأسبق الدكتور صبري ربيحات موجة تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة له وهو يحمل باقة من “عشبة الخبيزة” المحلية، قدمها هدية لزوجته بمناسبة عيد الحب.

وتداول ناشطون الصورة على نطاق واسع، معتبرين أن الهدية تحمل طابعًا بسيطًا وعفويًا يبتعد عن الهدايا التقليدية المرتبطة بالمناسبة، مثل الورود والشوكولاتة.

من جانبها، نشرت الإعلامية الأردنية نسرين أبو صالحة منشورًا عبر صفحتها على “فيسبوك” قالت فيه: “شوفوا شو أهداني جوزي بعيد الحب… شكراً حبيبي”، وأرفقته بصور أظهرت “ضمة الخبيزة”، ما أثار تعليقات طريفة وتفاعلاً لافتًا من المتابعين.

ويُذكر أن أبو صالحة هي زوجة الوزير الأسبق صبري ربيحات، وقد اعتبر كثيرون الخطوة تعبيرًا رمزيًا عن المحبة بعيدًا عن الطابع التجاري للمناسبة.