تقرير: الكشف عن معلومات هامة تتعلق بمصرع الفنان البريطاني ليام باين الذي سقط من الطابق الثالث بفندق في الأرجنتين

ذكرت وكالة أسوشيتد برس اليوم (الثلاثاء) أنه وفقا لتقرير أولي للسموم، تم العثور على كمية من الكوكايين في جثمان ليام باين، العضو السابق في فرقة الشباب البريطانية "وان دايركشن"، والذي عثر عليه ميتا بعد سقوطه من الطابق الثالث من فندق في بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي

وأظهر تقرير السموم الأولي المقدم إلى المدعين المحليين أدلة على وجود الكوكايين، وفقًا لمسؤول كبير قدم المعلومات لوكالة أسوشييتد برس للأنباء. وأكد المسؤول الكبير أيضًا أن هذه النتائج الأولية لا تقدم قراءة دقيقة للكمية الدقيقة التي كانت في دمه وقت وفاته ويجري التحقيق في القضية من قبل النيابة العامة في الأرجنتين.

يُذكر أن باين اشتهر بكونه عضوًا في فرقة الشبان البريطانية الشهيرة، والتي ضمت أيضًا هاري ستايلز وزين مالك ولويس توملينسون وهورن. تم تشكيلها لأول مرة في عام 2010 في برنامج الواقع البريطاني "The X Factor"، بعد أن تم اختبار كل عضو على حدة، ولكن تم استبعاده.

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كانت الفرقة واحدة من أنجح الفرق الموسيقية في العالم، وفي عام 2015، وبعد 5 سنوات من النشاط، أعلنت أنها ستتوقف عن نشاطها إلى أجل غير مسمى. لاحقًا، أصدر باين أول ألبوم منفرد له في عام 2019 بعنوان "LP1". في مايو/أيار 2023، أعلن باين أنه كان يعمل على ألبوم جديد كان "متحمسًا جدًا" له، وأشار إلى أنه كان يخطط للقيام بجولة.

كان باين منفتحًا بشأن صراعاته السابقة مع تعاطي المخدرات والأفكار الانتحارية، وفي عام 2023 أعلن أنه أكمل العلاج وظل نظيفا لمدة ستة أشهر. لديه ابن واحد مع عضوة Girls Aloud السابقة شيريل.